„Laluna“ gimtadienį švęs Šilutėje: naujas dažnis ir šešios valandos gyvos transliacijos iš Pamario

Rugpjūčio 25-oji „Lalunai“ – ypatinga diena, nes būtent šią dieną minima tikroji radijo stoties gimimo diena. Šiemet gimtadienio proga nuspręsta šventę perkelti arčiau naujųjų klausytojų – į Šilutę.
Šešios valandos gyvo eterio tiesiai iš Šilutės
Šešių valandų tiesioginė transliacija vyks iš Šilutės kultūros centro, kur klausytojai galės ne tik girdėti „Lalunos“ eterį, bet ir savo akimis pamatyti, kaip gimsta tiesioginė radijo laida. Tą dieną eteryje netrūks svečių, muzikos, pokalbių, staigmenų ir, žinoma, gimtadienio dovanų.
Į Šilutę „Laluna“ atvažiuoja ne tuščiomis – klausytojams vešime savo gimtadienio dovanas. O šventės partneriai patikino, kad staigmenų bus dar daugiau. Gimtadienio draugas – „HELIOS Galerija“ padės pasirūpinti jūsų namų jaukumu, o skaniomis dovanomis „Lalunos“ gimtadienį pasaldins „Smaližiaus kertelė“.
Šilutiškiai kviečiami užsukti į Šilutės kultūros centrą, susitikti su „Lalunos“ komanda, pasisveikinti, susimojuoti ir tapti gyvo radijo eterio dalimi. Atvykę klausytojai galės ne tik pamatyti, kaip gimsta tiesioginis radijo eteris, bet ir parsinešti dalelę „Lalunos“ gimtadienio.
„Dabar mūsų daugiau“ – naujas „Lalunos“ etapas
„Nuo šiol mūsų bus daugiau, o „Laluna“ skambės plačiau. Tapsime visos Vakarų Lietuvos radijo stotimi. Labai džiaugiamės, kad Pamario krašto gyventojai galės klausytis radijo stoties, kuri per daugiau nei 30 metų pelnė Klaipėdos ir aplinkinių miestų bei miestelių klausytojų meilę. Į Šilutę atvykstame ne tik švęsti savo gimtadienio – atvykstame susipažinti, pabendrauti ir pradėti naują istorijos etapą kartu“, – sakė „Lalunos“ direktorė Vaida Vytaitė.
Naujasis 88,9 dažnis Šilutėje „Lalunai“ atveria galimybę dar labiau sustiprinti savo, kaip Vakarų Lietuvos radijo stoties, poziciją. Simboliška, kad naują etapą „Laluna“ pradeda būtent savo gimtadienį – į Šilutę atsiveždama ne tik muziką ir laidų vedėjus, bet ir daugiau nei tris dešimtmečius kauptą patirtį bei klausytojų meilę.
„Dabar mūsų daugiau. „Laluna“ Vakarų Lietuvoje skamba garsiau“ – toks šūkis lydės „Laluną“ naujajame rudens sezone. O rugpjūčio 25-ąją Šilutė taps vieta, kurioje bus galima ne tik išgirsti „Laluną“, bet ir pamatyti ją iš arti.
Naujausi komentarai