Laurynas Šimkus: „Laluna“ – tokia kaip vasara!

– Jei vasara būtų daina ir grotų eteryje non stop, kokia daina tai būtų?
– Vasara man kažkodėl visada primena dainą „Turn the Lights Off“. Ji turi tokį lengvą, nerūpestingą ritmą, kuris iškart nukelia į šiltus vakarus, ilgus pasivažinėjimus automobiliu su atidarytais langais ir tą jausmą, kai atrodo, kad vasara niekada nesibaigs. Tai viena iš tų dainų, kurią išgirdęs iškart mintimis grįžti į gražiausias vasaros akimirkas.
– Jei vasara būtų skonis, koks jis būtų?
– Vienas mėgstamiausių vasaros skonių man yra pistacijos, nes jos iškart asocijuojasi su ledais. O ledai man ir yra tikriausias vasaros simbolis. Vos tik prasideda šilti orai, atsiranda noras vaikščioti po miestą su ledų porcija rankoje, sėdėti parke ar prie vandens ir tiesiog mėgautis akimirka. Pistaciniai ledai turi kažką labai vasariško – gaivaus, saldaus ir kartu šiek tiek nostalgiško.
– Kas vasarą geriau – jūra ar ežeras?
– Jei reikėtų rinktis tarp jūros ir ežero, visada pasirinkčiau ežerą. Jūra, žinoma, turi savo žavesio, tačiau man ten kartais atrodo tiesiog per daug visko – bangų, vėjo, žmonių ir net vandens. Ežeras man – daug ramesnė ir jaukesnė vieta. Ten gali ramiai sėdėti ant liepto, klausytis tylos, stebėti saulėlydį ar tiesiog plaukioti be jokio skubėjimo.
– Koks vasaros garsas tau gražiausias?
– Vienas smagiausių vasaros garsų man yra atvažiuojančio ledų furgonėlio melodija. Vos ją išgirdus, iškart apima geros emocijos, nes žinai, kad tuoj valgysi skanius ledus. Tas garsas primena vaikystę, kai, išgirdęs muziką, bėgdavai kuo greičiau į lauką. Net dabar jis vis dar sukelia tą patį džiugesį ir vasarišką nuotaiką.
– Koks vasaros kvapas tau skaniausias?
– Nupjautos žolės kvapas man yra tikras vaikystės simbolis. Vos tik jį užuodžiu, iškart prisimenu ilgas vasaros dienas kaime, žaidimus kieme iki vėlaus vakaro ir tą nerūpestingą jausmą, kai svarbiausia būdavo kuo ilgiau pabūti lauke. Keista, kaip kvapai gali taip stipriai grąžinti prisiminimus ir emocijas.
– Jei vasarą galėtum valgyti tik vieną patiekalą ar užkandį, kas tai būtų?
– Vasara man neatsiejama nuo šaltibarščių ir braškių su pienu. Tai tokie paprasti, bet kartu labai ypatingi skoniai, kurie primena šiltas dienas ir vaikystę. Šaltibarščiai visada atgaivina karštą dieną, o braškės su pienu yra tas desertas, kurio norisi vos prasidėjus braškių sezonui. Kartais būtent paprasčiausi dalykai sukuria geriausius prisiminimus.
– Jei galėtum išmokti naują veiklą vasarą, kas tai būtų?
– Vienas dalykas, kurį visada norėjau išmokti vasarą, – važinėti riedučiais. Atrodo labai smagu tiesiog važiuoti pajūriu ar miesto takais šiltą vakarą, klausantis muzikos ir mėgaujantis geru oru. Galbūt tam vis pritrūksta drąsos ar laiko, bet tai vis dar yra vienas iš tų mažų norų, kuriuos norėčiau kada nors įgyvendinti.
– Kas patinka labiau – saulėtekiai ar saulėlydžiai?
– Vasaros saulėlydžiai man yra kažkas ypatingo, ypač prie jūros. Ten jie atrodo tiesiog neapsakomai gražiai – dangus nusidažo įvairiausiomis spalvomis, viskas aplink nurimsta, o tas vaizdas sukuria labai keistą ramybės jausmą. Kartais atrodo, kad tokiomis akimirkomis laikas tiesiog sustoja.
– Koks keisčiausias dalykas, kurį esi daręs vasarą?
– Vaikystėje esu pridaręs ir visokių išdaigų, pavyzdžiui, vogdavau obuolius iš kaimynų kiemo ir paskui juos pardavinėdavau turguje. Tuo metu tai atrodė kaip labai rimtas „verslas“, nors dabar, prisiminus, kelia tik juoką. Tokie nuotykiai turbūt ir yra smagiausia vaikystės dalis – spontaniškos idėjos, kurios tada atrodo genialios.
– Kas tau yra tobula vasaros diena?
– Gražiausi vasaros prisiminimai man susiję su laiku prie ežero kartu su šeima. Palapinės, vakarai prie laužo, maudynės, ilgi pokalbiai ir tas visiškas atsipalaidavimas – būtent tokios akimirkos labiausiai įstringa atmintyje. Man atrodo, kad būtent paprastas laikas gamtoje su artimais žmonėmis ir sukuria tikrą vasaros jausmą.
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