Naujas sezonas: nuo absurdo iki išpažinčių

Leido sudrausminti žiūrovus
Susitikimą su pilna žiūrovų sale pradėjo Klaipėdos dramos teatro (KDT) vadovas Anupras Jucius, kuris pasveikino visus susirinkusiuosius, priminė, kad šio sezono šūkis „Mes netikri. Bet keičiame tikrovę“, bei paprašė žiūrovų vieno dalyko.
„Kai šalia sėdintys žiūrovai spektaklio metu išsitraukia savo telefonus, aš nuoširdžiai suteikiu jums teisę juos sudrausminti, kad to nebūtų“, – nurodė A. Jucius.
Po to buvo pristatytas fragmentas iš rugsėjo 18-ąją pasirodysiančios premjeros – Žilvino Vingelio spektaklio „Naujasis nuomininkas“.
„Kodėl dramaturgas rašė šitą pjesę? Veikiausiai trūko pinigų. Kodėl aš ją statau? Tas pats atsakymas“, – juokavo režisierius ir pridūrė, kad tai – mistinė absurdo pjesė apie žmogų, kuris atsikrausto į naujus namus, jam padeda nešikai ir neša jo mantą tol, kol kambarys ir jis pats palaidojami po daiktais.
Vaikams – kalėdinė magija
Antroji sezono premjera – Ukrainos režisieriaus Davido Petrosyano spektaklis „Koriolano sapnai“ pagal Williamo Shakespearo pjesę.
Pasak KDT Meno vadovo Gintaro Grajausko, šis režisierius yra ezgsistencinis minimalistas, kuris ne tik labai pagarbus tekstui, bet ir geba neapkrauti scenos nereikalingomis detalėmis.
Trečioji premjera „Kalėdinė žaislų misija: dovanų maišo paslaptis“ skirta vaikams. Ją režisuoja aktoriai Karolis Maiskis ir Samanta Pinaitytė.
„Jeigu vaikystėje nenueini į teatrą, nepamilsti jo, tada neužsikreti teatru ir po to nevaikštai. Ir šiaip į teatrą vaikšto tik aštuoni procentai visuomenės, jie bent kartą nueina į teatrą, o penki procentai nueina kelis kartus. Tai jūs čia išskirtiniai. Jūs net į pristatymą atėjote“, – pastebėjo aktorius Darius Meškauskas.
„Dar neturime pinigų“
Pavasarį laukianti premjera – pagal lenkų dramaturgo Michał Walczak pjesę „Kelionė į kambario vidų“, kurią stato režisierius Alius Veverskis.
Anot jo, veikiausiai teks pergalvoti spektaklio pastatymą, kadangi jis primena „Naująjį nuomininką“ – tai istorija apie vyrą, kuris atsikrausto į naują kambarį.
Labai norėčiau Klaipėdos žiūrovui padovanoti kokybišką komediją.
„Man labai svarbus humoras. Tai bus komedija su egzistencializmo elementais ir temomis. Labai norėčiau Klaipėdos žiūrovui padovanoti kokybišką komediją“, – akcentavo A. Veverskis.
„Gal jūs turite klausimų? Aš neturiu“, – šmaikštavo D. Meškauskas.
Kitų metų balandį planuojama dar viena premjera „Penktas žingsnis“, kurioje vaidins D. Meškauskas ir Džiugas Grinys. Režisierius – Antanas Obcarskas.
„Šitai premjerai dar neturime pinigų, tikimės, kad kitais metais jų atsiras. Tai mane suintrigavo taip, kad darysiu viską, kad jų būtų“, – kalbėjo G. Grajauskas.
Spektaklyje nebus kalbama tik apie priklausomybę.
„Jau buvome pasikvietę žmogų iš anoniminių alkoholikų, kuris pristatė metodologiją, kad žinotume, ką ir kaip statyti. Tai buvo prieš dešimt dienų ir, žinokite, man iš tikrųjų alkoholio noras praėjo. Žinokite, veikia. Bet spektaklis – ne tik apie alkoholikus, tai tam tikras mūsų dabartinės visuomenės veidrodis, tik spektaklyje viskas labai užaštrėja – mūsų egocentrizmas, infantilumas“, – atskleidė D. Meškauskas.
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