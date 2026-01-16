Neringa kviečia žiemos kraštovaizdį atrasti slidinėjant: parengtos trys trasos

„Nedaug pasaulyje vietų, kur slidinėjimo trasos eina UNESCO saugomame kraštovaizdyje. Po kelių metų pertraukos žiema pagaliau dosni šalčiu ir sniegu, tad kviečiame griebti slides ir pasinaudoti galimybe Neringos kraštovaizdį pažinti judant jomis“, – sakė Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis.
Nidoje esanti Parnidžio slidinėjimo trasa prasideda nuo Neringos sporto mokyklos ir džiugina įspūdingu žiemos kraštovaizdžiu – apsnigtais kalnapušių ir paprastųjų pušų miškais, kopų masyvais, apledėjusių marių tolumomis. Nusileidimai čia nesudėtingi ir malonūs, tinkami įvairaus pasirengimo slidininkams.
Kiek trumpesnė Urbo kalno slidinėjimo trasa gali būti pradedama net trijose vietose: ties Nidos teniso aikštynu, ties Nidos centre esančiu priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pastatu arba ties kalno papėdėje įsikūrusiu baru „Sangrita“. Tai įvairiapusis maršrutas, leidžiantis patirti tiek natūralų gamtinio paminklo Urbo kalno reljefą, tiek žiemišką urbanistinę Nidos aplinką. Trasa veda ir pro Nidos švyturio kaimynystę, suteikdama papildomų panoraminių vaizdų.
Preilos slidinėjimo trasa prasideda ties Menininkų kopa ir išsiskiria ramiu, natūraliu kraštovaizdžiu bei tolygiu maršruto ritmu. Ji driekiasi per apsnigtą pušyną, pro Vecekrugo ir Menininkų kopas, atverdama tiek miško tankmės, tiek Kuršių marių pakrantės vaizdus. Čia ypač juntama žiemos tyla ir miško artumas. Tai maršrutas, tinkamas šeimoms ir tiems, kurie slidinėjimą renkasi kaip ramesnę, gamtos stebėjimui palankią aktyvaus laisvalaikio formą.
Trasas kurorto gyventojams ir svečiams parengė Neringos sporto mokykla. Visos trasos pakankamai ilgos, todėl jas galima trumpinti ir pasirinkti mažesnį ratą. Maršrutus bus galima atsisiųsti naudojant QR kodą, o aukštesnės trasų vietos pažymėtos raudonai.
Kurorto gyventojai ir svečiai prašomi nevaikščioti slidžių vėžėmis ir trasose judėti nurodytomis kryptimis.
Neringos sporto mokykla taip pat suteikia galimybę išsinuomoti slides. Dydžiai: moteriškos 30–41, vyriškos 32–45. Naudojimo laikas ribotas: iki 90 min. Savaitgalį taip pat siūloma išsinuomoti pačiūžas ir čiuožti ant Kuršių marių ledo – sporto mokykla parengė čiuožinėjimo vietą. Pačiūžos nuomojamos 60 min. Tiek slidžių, tiek pačiūžų nuomos įkainis nurodytam laikui – 4 Eur.
Šis savaitgalis žiemos sporto mėgėjams bus išskirtinis: dieną praleidus aktyviai ant slidžių ar pačiūžų, sausio 17-ąją Nidoje vyks eglutės užpūtimo šventė ir vakaras žiemos kurortuose populiariu Apres Ski stiliumi.
