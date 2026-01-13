Paaiškėjo konkurso „Kalėdų eglučių kiemelis“ nugalėtojai

Jau 12 metus vykusi akcija šiemet subūrė 50 dalyvių, kurie, interpretuodami temą „Keturios stichijos: žemė, oras, ugnis, vanduo“, tvariomis eglutėmis papuošė bibliotekos Saulės laikrodžio kiemelį.
Prie šios iniciatyvos jungėsi ugdymo įstaigos, kultūros ir švietimo organizacijos, bendruomenių bei verslo atstovai.
Žiūrovai savo favoritą rinko interneto svetainėje egluciukiemelis.lt, o komisija kiekvienos stichijos eglutes vertino pagal estetiką, originalumą, idėjos vientisumą, kokybę, tvarumą, atsparumą oro sąlygoms ir temos išpildymą.
Komisijos vertinimu, oro stichijos kategorijoje nugalėjo Lietuvos bibliotekininkų draugijos Klaipėdos skyriaus kurta eglutė.
Ugnies stichijos apdovanojimas skirtas Klaipėdos rajono Dituvos Aleksandro Kuršaičio pagrindinei mokyklai.
Vandens stichijos kategorijoje nugalėjo Klaipėdos lopšelis-darželis „Pušaitė“.
Dėl itin gausaus dalyvių skaičiaus žemės stichijos kategorijoje šiemet nuspręsta apdovanoti net du nugalėtojus. Apdovanojimai atiteko bendrovei „Fabbro. Metalas jūsų idėjoms“ ir asociacijai „Paupių bendruomenė“.
Žiūrovų simpatijų prizą pelnė Klaipėdos jūrų kadetų gimnazija, kurios kurta eglutė internetiniame balsavime surinko net 735 balsus iš 4 808 balsavusiųjų.
Šių metų naujove tapo pirmą kartą įsteigta nominacija už geriausią eglutės idėją. Šis įvertinimas skirtas „Draugų eglutės“ autoriams.
