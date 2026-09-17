Pajūryje – kino vakaras

Kino vakaras vyks Centrinio paplūdimio automobilių stovėjimo aikštelėje, Girulių pl. 2A. Filmo pradžia – 20.30 val., o dalyvavimas nemokamas.
Tačiau norintieji dalyvauti turės iš anksto užsiregistruoti (registracija internetu).
Organizatoriai šiam vakarui pasirinko „drive-in“ formatą, kai žiūrovai filmą stebi neišlipdami iš automobilių.
Renginio organizatoriai – jaunuoliai, siekiantys suburti vietos bendruomenę ir paskatinti atviriau kalbėtis temomis, kurios kasdienybėje ne visada lengvai išsakomos.
Po filmo žiūrovai bus kviečiami pasilikti diskusijai. Jos metu bus galima pasidalyti įspūdžiais, mintimis ir įžvalgomis, o pokalbio centre atsidurs emocinė sveikata, savijauta, asmeniniai išgyvenimai ir tarpusavio santykiai.
Į kino vakarą kviečiami jaunuoliai, šeimos, draugai ir visi vietos bendruomenės nariai. Organizatoriai pataria pasiimti šiltą pledą ir užkandžių.
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