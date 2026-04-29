Palangoje – šeimoms ir aktyviam laisvalaikiui skirtas festivalis „Sportas visiems“

Šių metų festivalis skirtas Vaiko dienai paminėti, todėl ypatingas dėmesys programoje skiriamas vaikams, jaunimui ir šeimoms. Organizatoriai siekia parodyti, kad judėjimas gali būti prieinamas kiekvienam – nepriklausomai nuo amžiaus ar fizinio pasirengimo.
Per tris dienas Palangoje vyks dešimtys renginių įvairiose miesto erdvėse – centriniame stadione, Jūratės ir Kastyčio skvere, paplūdimyje, sporto salėse bei kitose viešose vietose. Programoje numatytos tiek sporto varžybos, tiek edukacinės veiklos, šokių pasirodymai, sveikatingumo užsiėmimai ir pramogos visai šeimai.
Festivalio kulminacija taps šeštadienį vyksiantis iškilmingas atidarymas. Renginys 10.30 val. prasidės tradicine dalyvių eisena nuo jūros tilto iki miesto centro, o 11 val. Palangos miesto centriniame stadione vyks oficiali atidarymo ceremonija. Joje pasirodys įvairių šokių kolektyvai, vyks masiniai šokių pasirodymai.
Viso festivalio metu dalyviai galės įsitraukti į įvairias sporto veiklas ir varžybas: futbolo, krepšinio, tinklinio, badmintono turnyrus, taip pat šaškių, šachmatų, smiginio varžybas. Bus organizuojami bėgimai (1 km, 5 km ir 10 km distancijos), šiaurietiškojo ėjimo žygis šeimoms, paplūdimio sporto veiklos.
Programoje numatytos ir netradicinės veiklos – diskgolfas, slackline balansavimas, alpinizmo sienelė, pasagos metimas, mini biatlonas, orientavimosi žaidimai bei lėkščiasvydžio turnyras „Palanga Sands“. Aktyvaus laisvalaikio mėgėjams taip pat siūlomi turistiniai kliūčių ruožai ir orientavimosi varžybos Palangos gatvėmis.
Didelis dėmesys skiriamas vaikams – jie galės išbandyti futbolo maniežą, dalyvauti bokso ir dziudo užsiėmimuose, aktyviuose žaidimuose bei specialiai jiems skirtame šokių festivalyje „Jump in the Line 2026“. Šeimos kviečiamos dalyvauti bendrose veiklose ir kartu atrasti judėjimo džiaugsmą.
Festivalyje svarbi vieta skiriama ir sveikatingumui. Dalyvių lauks sveikatos stotelė, kurioje bus atliekami fizinio pajėgumo testai, Lietuvos sporto universiteto judesio laboratorija, pirmosios pagalbos mokymai, savimasažo užsiėmimai bei paskaitos apie gerą savijautą.
Vakarinę programą papildys šokių renginiai ir bendruomenę suburiantys pasirodymai, tarp jų – linijinių šokių festivaliai bei „Latino Dance Party“ vakaras.
Festivalis „Sportas visiems“ – tai ne tik sporto renginys, bet ir bendruomeniškumo, aktyvaus gyvenimo būdo bei pozityvios energijos šventė, kviečianti kiekvieną atrasti sau tinkamą veiklą.
Festivalio metu – laikini transporto priemonių eismo apribojimai
Be kitų šio festivalio renginių, gegužės 16 d. vyks renginio „Sportas visiems“ dalyvių eisena su policijos palyda maršrutu Jūratės ir Kastyčio skveras–J. Basanavičiaus g.–Vytauto g.–S. Dariaus ir S. Girėno g.–Palangos miesto centrinis stadionas.
Atsižvelgiant į tai, gegužės 16 d. nuo 12 val. iki 14 val. bus draudžiamas transporto priemonių eismas, įrengiant kelio ženklus Nr. 301 „Įvažiuoti draudžiama“:
- Vytauto g. ir S. Dariaus ir S. Girėno g. sankryžoje;
- Žemynos g. ir Vytauto g. sankryžoje;
- ties žemės sklypu Vytauto g. Nr. 4.
Vairuotojai raginami atidžiai stebėti kelio ženklus ir jais vadovautis.
