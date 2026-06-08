Palangoje šėls Vėjo festivalis

Praėjusiais metais renginys sulaukė tiesiog stulbinamo pasisekimo – tūkstančiai lankytojų iš visos Lietuvos ir užsienio užpildė paplūdimį, stebėjo įspūdingus pasirodymus, aktyviai įsitraukė į veiklas ir sukūrė nepakartojamą atmosferą. Palanga tiesiog pulsavo šypsenomis ir gera emocija.
Šiemet festivalis bus dar įspūdingesnis – pirmą kartą Baltijos jūroje ties Jūros tiltu iškils vandenlenčių parkas, kuriame kiekvienas norintis galės išbandyti plaukimą vandenlente jūroje. Taip pat lankytojų lauks įspūdingas jėgos aitvarų šou, buriavimo pamokos vaikams, jachtų regata, ekstremalaus sporto, parašiutininkų pasirodymai bei gausybė veiklų visai šeimai.
Festivalio programa
Renginiai vyks ant Jūros tilto, danguje, jūroje bei paplūdimiuose.
11–20 val. „Ignitis renewables“ edukacijų ir „Ignitis“ klientų aptarnavimo zona.
11–18 val. Skate parkas. Pamokos, varžybos, pasirodymai. Geriausi Lietuvos riedlentininkai, BMX dviratininkai ir kviestiniai svečiai iš užsienio.
12–18 val. įspūdingas jėgos aitvarų šou ir pamokos pradedantiesiems. Vandens batutų parkas – nemokama nuotykių zona jūroje vaikams ir suaugusiems. Mažieji burlaiviai „Optimist“. Buriavimo pamokos vaikams. Jachtų regata. Vandenlenčių parkas jūroje. Pirmą kartą Lietuvoje galimybė išmokti plaukti vandenlente jūroje.
12–20 val. Non stop DJ’s (Eddy5, Jonesso, Gediminas S, Senjasa, Rokkas).
14–16 val. „Ignitis renewables“ vėjo elektrinių dirbtuvės.
18 val. jachtų regatos geriausiųjų apdovanojimai.
18.30 val. Geriausiųjų riedlentininkų apdovanojimai.
19 val. parašiutininkų nusileidimas į Palangos pliažą. Neįtikėtinas parašiutininkų šou virš jūsų galvų.
19–20 val. tarptautinių vandenlenčių sporto varžybų „Red Bull Wakeduel“ prizininkų pasirodymai ir apdovanojimai.
20–22.30 val. DJ Jovani Show (Remis Retro, Simona, Norbertas, ELZY, Senjasa, Nombeko, Marijanas).
Palanga visada buvo vieta, kur žmonės atvyksta ne tik pailsėti, bet ir sukurti prisiminimų. Todėl „Palangos vėjo festivalis“ – apie laiką kartu, vaikų juoką pajūryje, draugų susitikimus ir tą išskirtinį jausmą, kai jūros vėjas primena, jog gražiausi dalykai gyvenime dažnai yra patys paprasčiausi.
Eismo ribojimai
„Vėjo festivalio“ metu, nuo birželio 9 d. iki birželio 15 d., laikinai keičiama eismo organizavimo tvarka.
Uždraudžiamas pėsčiųjų eismas pėsčiųjų tiltu į jūrą birželio 11 d. nuo 5 val. iki 8 val.
Miesto šventės dalyvių ir transporto priemonių valdytojų (naudotojų) automobiliai gali būti statomi nemokant vietinės rinkliavos Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose vietose Gedimino g. atkarpoje nuo Birutės al. iki Meilės al. birželio 13 d. nuo 9 val. iki 24 val.
Aptarnaujančiam sunkiasvoriui transportui, pažymėtam specialiais dalyvių automobilių leidimais, leidžiama važiuoti:
- Vytauto g., S. Dariaus ir S. Girėno g., Birutės al., Basanavičiaus g. iki pėsčiųjų tilto į jūrą nuo birželio 9 d. iki birželio 15 d. nuo 00 val. iki 12 val.;
- Žvejų g. ir S. Dariaus ir S. Girėno g. atkarpoje iki paplūdimio nuo birželio 9 d. iki birželio 15 d.;
- transporto priemonėms iki 3,5 t svorio pėsčiųjų tiltu į jūrą nuo birželio 9 d. iki birželio 15 d.;
- lengvaisiais automobiliais, priskiriamiems aptarnaujančiam transportui ir pažymėtam specialiais dalyvių automobilių leidimais, Vytauto g., S. Dariaus ir S. Girėno g. ir Meilės al. iki Jūratės ir Kastyčio skvero nuo birželio 9 d. 10 val. iki birželio 15 d. 20 val.
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