„Panama labai graži“: KVMT scenoje į nepamirštamus nuotykius leisis Meškiukas, Tigriukas ir Antis

Kūrybinė komanda – kompozitorė Silvija Miliūnaitė, libreto autorė Sondra Simana, choreografė Daria Verovka, muzikos vadovas ir dirigentas Giedrius Vaznys, scenografė Sigita Šimkūnaitė, kostiumų dailininkė Sandra Straukaitė, šviesų dailininkas Andrius Stasiulis – ruošia spektaklį, kuriame meniniai sumanymai susilieja su gilia prasme, o vizualinis grožis virsta įtraukiančiu pasakojimu.
Choreografė D. Verovka sako, kad „Panama labai graži“ vaikams šokio kalba pasakos apie amžinas vertybes – draugystę, laimę, atradimo džiaugsmą ir daugybę kitų gražių dalykų, gimstančių būnant kartu. Tai šviesus ir šiltas spektaklis, kupinas nuoširdumo ir gerumo. „Nuoširdžiai tikiuosi, kad jis suras atgarsį žiūrovų – ypač vaikų – širdyse“, – sakė jaunoji kūrėja.
Libreto autorė Sondra Simana spektaklio herojus įkurdins netikėtoje erdvėje, todėl ši „Panama labai graži“ versija kvies žiūrovus naujai patirti visiems pažįstamų herojų – Meškiuko, Tigriuko ir Anties – kelionę. Tam pirmą kartą bus panaudotos ir KVMT pastato techninės galimybės – scenos keltuvai. Ir tik atvykusieji žiūrovai sužinos, kokie netikėti atradimai jų laukia.
Naujoji KVMT premjera kalbės ir apie tvarumą – scenografė Sigita Šimkūnaitė kurdama spektaklio erdves subtiliai panaudos plastiko daiktus, iš jų sukurs upelį, žuvis ir kitas detales. Tokiu būdu spektaklis ragins susimąstyti, ar atsakingai vartojame, ar galvojame apie ateities kartas.
Šį pasakų pasaulį papildys kompozitorės Silvijos Miliūnaitės muzika, kuri, anot dirigento Giedriaus Vaznio, „tarsi pati pasakoja kūrinio istoriją“. Magijos spektakliui suteiks ir Sandros Straukaitės sukurti kostiumai bei Andriaus Stasiulio šviesos.
1978 metais parašyta knyga „Panama labai graži“ – viena mylimiausių vaikų knygų Vokietijoje, įvertinta Vokiečių jaunimo literatūros premija. Pagal šį kūrinį Berlyne pastatyta opera, su šia istorija užaugo ir iki šiol ją brangina ištisos kartos teatro meno mylėtojų.
Nepraleiskite progos su visa šeima pasinerti į šviesų, jautrų ir įkvepiantį pasakų pasaulį, kuriame Panama – išties labai graži. Bilietai jau prekyboje – klaipedosmuzikinis.lt.
