Panirti į pasaulius – per pojūčius

Specialiai kūrė kvapus
Iki šiol žiūrovai galėjo pamatyti du kūrėjų Kristinos Buožytės ir Vitalijaus Žuko darbus – „Angelų takais“ ir „Pasaulių sutvėrimai“, o nuo šiol antrąjį jie išvys kitokį – praturtintą naujais multisensoriniais pojūčiais.
Norėjome įtraukti žiūrovą maksimaliai.
„Mūsų užduotis visada buvo kuo stipriau įtraukti žiūrovą į kelionę, leisti jam pamiršti apie aplink egzistuojantį pasaulį. Dėl to ieškojome kelių, kaip sustiprinti poveikį. Taip jau yra, kad žmogus turi ne vien tik klausą, regėjimą, bet ir visus kitus jutiminius organus, kurie vaidina labai didelį vaidmenį žmogaus gyvenime. Tad mes norėjome įtraukti žiūrovą maksimaliai ir dėl to sukūrėme multisensorinę sistemą“, – sakė V. Žukas.
K. Buožytės teigimu, netrukus multisensoriniais pojūčiais papildyta virtualios realybės patirtis bus pristatyta ir su kūriniu „Angelų takais“.
„Su kvapais buvo didžiulis iššūkis. Buvo daromi tyrimai, žiūrėjome, kaip kvapai veikia žmones. Paskui buvo atrinkti kvapai, jie buvo specialiai kuriami šioms patirtims – tiek „Angelų takais“, tiek „Pasaulių sutvėrimai“, – kalbėjo K. Buožytė.
Kūrėjai atskleidė, jog kitąmet žiūrovų laukia dar viena M. K. Čiurlionio darbais paremta virtualios realybės patirtis.
„Dabar dirbame prie M. K. Čiurlionio trilogijos ir dedame visą savo meilę, patirtį, kad triptikas būtų išieškotas ir paveikus. O po M. K. Čiurlionio imsimės kitų patirčių“, – užsiminė K. Buožytė.
Rodymai – ir ligoninėse
V. Žukas pasakojo, kad į seansus atėję praktikuojantys psichologai paskatino atlikti tyrimus apie šių patirčių galimą psichoterapinį efektą.
Kūrybinė komanda tuo susidomėjo, tad parengė tyrimų projektą ir šiuo metu bendradarbiauja su viena didžiausių privačių tyrimų įstaigų Europoje, dirbančių su onkologiniais pacientais.
Anot V. Žuko, patirtys „Angelų takais“ ir „Pasaulių sutvėrimas“ jau yra naudojamos praktikoje ligoninėse.
Prieš sudėtingas operacijas pacientams jos rodomos tam, kad sumažintų nerimą ir baimę.
Kūrėjai taip pat plečia savo veiklą už Lietuvos ribų – planuojami rodymai Portugalijoje, Čikagoje, Santa Monikoje ir kitose užsienio šalyse.
Šiandien – nauja pradžia
Strateginis prodiuseris plėtrai po Lietuvą Lukas Verpetinskas teigė, kad imersinių virtualios realybės patirčių kelias prasidėjo nuo idėjos jas rodyti ne pavieniams žiūrovams, bet didesnėms auditorijoms.
„Pirmieji paleidome sichronizuotą virtualios realybės patirtį, kur kaip kino teatre viskas prasideda vienu metu, o pasibaigia, kai žmogus nusiima virtualios realybės akinius. Dabar mes einame tolyn, atrakiname naują patirtį, ko pasaulyje praktiškai niekas neturi. Mes ieškome geriausių inovacijų pasaulyje ir jas pirmiausia pristatome čia, Lietuvoje, Klaipėdoje. Tad, manau, būti pionieriumi tikrai nėra lengva, visada reikia ieškoti. Atrakiname ir kitiems kūrėjams galimybes parodydami, kad patirtys gali būti visai kitokios, negu buvo iki šiol. Šiandien tai yra nauja patirčių pradžia“, – neabejojo L. Verpetinskas.
Kūrėjai taip pat dalijosi, kad pamatyti darbus žmonės ateina ne kartą, tai jiems esą yra ne tik atsiribojimas nuo kasdienybės.
„Šiais bėgimo laikais, kai visi skuba, užsikasę šimtuose darbų, kai pasaulis skęsta neigiamose naujienose, yra daug visokiausių trukdžių, reikia vietos, kur žmogus galėtų pailsėti, atsipalaiduoti ir išgirsti save bei pabūti“, – akcentavo K. Buožytė.
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