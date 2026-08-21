Prieškario fotografo blykstės

Fotografas L. Balkas, kilęs iš Tauragės, bet daugiau nei 20 metų gyvenęs Anglijoje, 1925–1939 m. Klaipėdoje fotografavo įvairiausius klientus: moksleivius, studentus, skautus, karius ir šeimas.
Tarp kitų svarbių jo klientų buvo ir miesto žydų organizacijos.
Be to, fotografas dažnai įamžindavo ir savo paties šeimą.
Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje pirmą kartą eksponuojamas jo kūrybinis palikimas, kuris suteiks netikėtų įžvalgų apie to meto miesto gyvenimo įvairovę.
L. Balkas gimė 1878 m. Tauragėje, apie 1900 m. kartu su žmona Mina Blumenthal emigravo į Didžiąją Britaniją, kur iš pradžių Istborne, o vėliau Bekshilyje turėjo fotoateljė.
1906 m. jis įgijo Didžiosios Britanijos pilietybę.
1923 m. mirus dar jaunai žmonai, jis su dukra Bese persikėlė į Klaipėdą, kur 1925 m. vedė Liną Bergmann.
Čia gimė dukra Judith (1926 m.) ir sūnus Davidas (1929 m.).
Uostamiestyje L. Balkas greitai įsitvirtino kaip sėkmingas fotografas.
Jo pagavus žvilgsnis, estetinis reiklumas ir atida fotografuojamiems žmonėms virsdavo gyvomis ir išraiškingomis nuotraukomis.
Jose atsiskleidžia įvairialypis uostamiesčio gyventojų kasdienybės paveikslas.
Fotografas netikėtai mirė 1939 m. kovo 17 d., likus vos šešioms dienoms iki nacionalsocialistų įvykdytos Klaipėdos krašto aneksijos.
Našlė Lina su dviem vaikais, nešina keliais lagaminais, spėjo pasitraukti.
Kadangi susituokusi su L. Balku įgijo Didžiosios Britanijos pilietybę, judviejų vaikai Britanijos konsulate Berlyne buvo įrašyti į Linos pasą. Dar tą pačią dieną visi išvyko į Didžiąją Britaniją.
L. Balkas vėl atrastas fotografijos paveldo tyrinėtojo brito Richardo Schofieldo pastangomis, jis surado ir L. Balko anūkus Martiną Balką ir Carolyn Ferguson.
Daug prisidėjo Ruth ir Michael Leiserowitzai, daug metų kaupę nuotraukas, kuriose užfiksuotas žydų gyvenimas, ir išsamiai tyrinėję jų kontekstus.
Tai pirmoji personalinė paroda, kurioje pristatomi L. Balko darbai, sukurti 1925–1939 m.
Anūkai ir proanūkiai iš Jungtinės Karalystės patvirtino, kad dalyvaus šios parodos atidaryme, kuris vyks rugsėjo 4-ąją 15 val. Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (MLIM). Paroda veiks iki spalio 10 d.
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