 Prof. Kazio Pakšto premijos įteikimo ceremonijoje – pokalbis su aktoriumi Aleksu Kazanavičiumi

Prof. Kazio Pakšto premijos įteikimo ceremonijoje – pokalbis su aktoriumi Aleksu Kazanavičiumi

2026-09-09 14:58
Pranešimas spaudai

Rugsėjo 11 d. 16.30 val. Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešojoje bibliotekoje vyks Lietuvos jūrų muziejaus įsteigtos Profesoriaus Kazio Pakšto premijos įteikimo ceremonija, po kurios profesoriaus idėjas ir jų atspindį filme „Nova Lituania“ aptarsime pokalbyje su aktoriumi Aleksu Kazanavičiumi.

A. Kazanavičius 2019 m. Karolio Kaupinio filme „Nova Lituania“ įkūnijo profesorių Feliksą Gruodį – personažą, kurio prototipas yra Kazys Pakštas. Filme pasakojama apie itin sudėtingą Lietuvai laiką – 1939-uosius, plėtojama K. Pakšto iškelta atsarginės Lietuvos idėja.

Filmo Nova Lituania kadras
Filmo Nova Lituania kadras / Stop kadras

Profesorius, anksčiau nei tuometiniai valstybės vadovai, kaimynines Lietuvos valstybes identifikavo kaip pagrindines grėsmes nepriklausomybei ir iškėlė idėją atrasti naujas teritorijas, kuriose, artėjant neramumams, lietuviai galėtų išlikti kaip tauta. Profesorius ieškojo kelių, kaip išgelbėti Lietuvos valstybingumą.

Pasak A. Kazanavičiaus, jo įkūnytas herojus nėra svajotojas, gyvenantis padebesiuose.

Prof. K. Pakštas
Prof. K. Pakštas / Maironio lietuvių rinkinio nuotr.

„Mano herojus yra vizionierius, tačiau jį vadinti svajotoju, kuris pakibęs padebesiuose, būtų neteisinga. Jis labai realiai įvertino Lietuvos situaciją, ko nepadarė politikai, ir siūlė priemones, kurios, jo supratimu, buvo pasvertos.

Tai nebuvo tušti svaičiojimai: gelbėkimės, darykime kažką. Jis ieškojo praktiškų kelių, kaip jas įgyvendinti, įtikinant aplinką. Kad 1939 metais Lietuvos laukia tragiškas likimas, jam buvo akivaizdu, tačiau daugelis pragmatikų, ne svajotojų, deja, to nesugebėjo suprasti“, – sako aktorius.

Filmo Nova Lituania plakatas
Filmo Nova Lituania plakatas

Profesoriaus Kazio Pakšto premiją Lietuvos jūrų muziejus įsteigė 2023 m., siekdamas paskatinti akademinį jaunimą tyrinėti Lietuvos visuomenės politinius, ekonominius ir kultūrinius ryšius su jūra bei aktualizuoti jų svarbą šiandienai ir ateičiai.

Šiemet premijai nominuoti penki darbai iš Kauno technologijos universiteto, Klaipėdos universiteto ir Vilniaus universiteto. Juose nagrinėjamos skirtingos Lietuvos santykio su jūra temos – nuo jūrininkų rengimo ir jūrinio identiteto iki pajūrio ir pamario gyvenviečių kaitos, jūrinės tematikos literatūroje bei Karaliaučiaus krašto geopolitikos.

Filmo Nova Lituania kadras
Filmo Nova Lituania kadras / Stop kadras

1500 eurų dydžio premija teikiama kasmet rugsėjo 11-ąją – profesoriaus K. Pakšto mirties metinių dieną. Ji skiriama už marinistinės tematikos mokslinius darbus: istorijos, geopolitikos, tarptautinių santykių, socialinės geografijos bei kitų socialinių ir humanitarinių mokslų tyrimus.

„Kazio Pakšto vardą premijai pasirinkome dėl jo nuopelnų Lietuvos jūrinei minčiai. Jis dar tarpukariu sistemiškai plėtojo Lietuvos, kaip jūrinės valstybės, idėją. Ir nors nuo to laiko jau praėjo 100 metų, dar, deja, dažnai išgirsti abejonių dėl mūsų šalies jūriškumo“, – teigia Lietuvos jūrų muziejaus direktoriaus pavaduotojas-vyriausiasis muziejaus rinkinių kuratorius, istorikas Romualdas Adomavičius.

Prof. Kazio Pakšto premijos įteikimas.
Prof. Kazio Pakšto premijos įteikimas.

Kazys Pakštas (1893–1960) – geografas, keliautojas, visuomenės veikėjas, profesionaliosios geografijos Lietuvoje pradininkas ir vienas nuosekliausių jūrinės Lietuvos idėjos propaguotojų. Jis pabrėžė politinę, geopolitinę, ekonominę, socialinę ir kultūrinę jūros reikšmę Lietuvai.

Profesoriaus Kazio Pakšto premijos įteikimas ir pokalbis su Aleksu Kazanavičiumi vyks rugsėjo 11 d. 16.30 val. Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešojoje bibliotekoje.

Šiame straipsnyje:
Kazys Pakštas
Profesoriaus Kazio Pakšto premija
Aleksas Kazanavičius
Nova Lituania
Lietuvos jūrų muziejus
Ievos Simonaitytės biblioteka
Klaipėda
Karolis Kaupinis
atsarginė Lietuva
jūrinė valstybė
jūrinis identitetas
moksliniai darbai
geopolitika
Romualdas Adomavičius
premija

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