Prof. Kazio Pakšto premijos įteikimo ceremonijoje – pokalbis su aktoriumi Aleksu Kazanavičiumi

A. Kazanavičius 2019 m. Karolio Kaupinio filme „Nova Lituania“ įkūnijo profesorių Feliksą Gruodį – personažą, kurio prototipas yra Kazys Pakštas. Filme pasakojama apie itin sudėtingą Lietuvai laiką – 1939-uosius, plėtojama K. Pakšto iškelta atsarginės Lietuvos idėja.
Profesorius, anksčiau nei tuometiniai valstybės vadovai, kaimynines Lietuvos valstybes identifikavo kaip pagrindines grėsmes nepriklausomybei ir iškėlė idėją atrasti naujas teritorijas, kuriose, artėjant neramumams, lietuviai galėtų išlikti kaip tauta. Profesorius ieškojo kelių, kaip išgelbėti Lietuvos valstybingumą.
Pasak A. Kazanavičiaus, jo įkūnytas herojus nėra svajotojas, gyvenantis padebesiuose.
„Mano herojus yra vizionierius, tačiau jį vadinti svajotoju, kuris pakibęs padebesiuose, būtų neteisinga. Jis labai realiai įvertino Lietuvos situaciją, ko nepadarė politikai, ir siūlė priemones, kurios, jo supratimu, buvo pasvertos.
Tai nebuvo tušti svaičiojimai: gelbėkimės, darykime kažką. Jis ieškojo praktiškų kelių, kaip jas įgyvendinti, įtikinant aplinką. Kad 1939 metais Lietuvos laukia tragiškas likimas, jam buvo akivaizdu, tačiau daugelis pragmatikų, ne svajotojų, deja, to nesugebėjo suprasti“, – sako aktorius.
Profesoriaus Kazio Pakšto premiją Lietuvos jūrų muziejus įsteigė 2023 m., siekdamas paskatinti akademinį jaunimą tyrinėti Lietuvos visuomenės politinius, ekonominius ir kultūrinius ryšius su jūra bei aktualizuoti jų svarbą šiandienai ir ateičiai.
Šiemet premijai nominuoti penki darbai iš Kauno technologijos universiteto, Klaipėdos universiteto ir Vilniaus universiteto. Juose nagrinėjamos skirtingos Lietuvos santykio su jūra temos – nuo jūrininkų rengimo ir jūrinio identiteto iki pajūrio ir pamario gyvenviečių kaitos, jūrinės tematikos literatūroje bei Karaliaučiaus krašto geopolitikos.
1500 eurų dydžio premija teikiama kasmet rugsėjo 11-ąją – profesoriaus K. Pakšto mirties metinių dieną. Ji skiriama už marinistinės tematikos mokslinius darbus: istorijos, geopolitikos, tarptautinių santykių, socialinės geografijos bei kitų socialinių ir humanitarinių mokslų tyrimus.
„Kazio Pakšto vardą premijai pasirinkome dėl jo nuopelnų Lietuvos jūrinei minčiai. Jis dar tarpukariu sistemiškai plėtojo Lietuvos, kaip jūrinės valstybės, idėją. Ir nors nuo to laiko jau praėjo 100 metų, dar, deja, dažnai išgirsti abejonių dėl mūsų šalies jūriškumo“, – teigia Lietuvos jūrų muziejaus direktoriaus pavaduotojas-vyriausiasis muziejaus rinkinių kuratorius, istorikas Romualdas Adomavičius.
Kazys Pakštas (1893–1960) – geografas, keliautojas, visuomenės veikėjas, profesionaliosios geografijos Lietuvoje pradininkas ir vienas nuosekliausių jūrinės Lietuvos idėjos propaguotojų. Jis pabrėžė politinę, geopolitinę, ekonominę, socialinę ir kultūrinę jūros reikšmę Lietuvai.
Profesoriaus Kazio Pakšto premijos įteikimas ir pokalbis su Aleksu Kazanavičiumi vyks rugsėjo 11 d. 16.30 val. Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešojoje bibliotekoje.
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