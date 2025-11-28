Renginiai Klaipėdoje: nuo eglutės įžiebimo iki koncertų

Įžiebimo šventė prasidės tradicinėje vietoje – Teatro aikštėje. Rytoj nuo 12 val. šventinę nuotaiką kurs prekybinė mugė.
17 val. prasidės ir maždaug valandą truks įžiebimo šventės renginiai – pasirodys Kalėdų Senelis, Kakė Makė, Netvarkos nykštukas, Donatas Montvydas, Monika Linkytė. Šokiais džiugins šokių ansambliai, muzikuos vaikų chorai.
Šalia eglutės, kuri šįmet, kaip ir praėjusiais metais, bus besisukanti, bus galimybė pačiuožinėti ledo čiuožykloje. Nuo 18 iki 21 val. čia vyks šventinė diskoteka su didžėjumi DJ Montello.
Vakarą vainikuos fejerverkai.
Taip pat šeštadienį 15 val. Pilies muziejaus konferencijų salėje (Priešpilio g. 2) vyks renginys, skirtas 500-osioms Prūsijos kunigaikštystės įkūrimo metinėms paminėti.
Tądien 15 val. doc. dr. Marius Ščavinskas skaitys pranešimą „Valdžia ir galia iki Prūsijos kunigaikštystės įkūrimo: Vokiečių ordinas Prūsijoje XIII–XV a.“, o 15.30 val. profesorius doc. dr. Vacys Vaivada skaitys pranešimą tema „Reformacijos pradžios Klaipėdoje klausimu“.
Po šių pranešimų vyks pertrauka, o po jos prasidės senosios muzikos ansamblio „Šviesotamsa“ koncertinė programa „Prūsijos kunigaikštystei 500“.
Šeštadienį 17 val. Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Vitražinėje menėje (S. Nėries g. 5) vyks chorinės muzikos koncertas, skirtas dviem sukaktims – Klaipėdos universiteto 35-mečiui ir Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos mišraus choro „Ave Vita“ 90-mečiui.
Koncerte taip pat dalyvaus Klaipėdos universiteto mišrus choras „Pajūrio aidos“.
