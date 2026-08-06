Savaitgalį – sportinės ir jūrinės veiklos

Iki rugpjūčio 15-osios Klaipėdoje pirmą kartą vyks Europos „Offshore Racing Congress“ jūrinio buriavimo čempionatas ir varžybos Baltijos jūroje. Kruizinių laivų terminale nuo šio šeštadienio veiks Regatos miestelis.
Rugpjūčio 8 d. nuo 12 iki 20 val. Kruizinių laivų terminale lankytojų lauks Regatos miestelio veiklos ir pramogos visai šeimai. 18 val. nuo Buriuotojų krantinės prasidės buriuotojų paradas, kuris keliaus link Kruizinių laivų terminalo. 19 val. Regatos miestelyje vyks iškilminga buriavimo čempionato atidarymo ceremonija su menine programa. 20 val. čia prasidės vakarėlis su didžėjumi.
Rugpjūčio 9 d. 18.30 val. Pilies muziejaus Konferencijų salėje bus iškilmingai atidaryta Lietuvos jūrinio buriavimo šimtmečio paroda.
Šeštadienį nuo 13 iki 17 val. Klaipėdos Teatro aikštėje pirmą kartą vyks automobilių paroda „American Motor Fest“. Renginyje lankytojai galės išvysti amerikietiškus automobilius, galingus „muscle car“ automobilius ir motociklus, daugiau sužinoti apie automobilių importą į Lietuvą bei aukcionų užkulisius.
Tądien Klaipėdos centriniame stadione tęsis Sporto festivalio renginiai – čia vyks kliūčių ruožo turnyras „AVS Nindzė Lietuva 2026 – III etapas“, o Pirmosios Melnragės aktyvaus poilsio zonoje iki rugpjūčio 13 d. vyks Klaipėdos paplūdimio rankinio festivalis. Šeštadienį ir sekmadienį Antrosios Melnragės paplūdimyje bus galima stebėti Lietuvos ir Baltijos šalių paplūdimio sprinto irklavimo čempionatą.
Sekmadienį 15 val. Girulių bendruomenė kvies į antrą aplinkosauginį žygį kartu su gamtininku Arvydu Urbiu. Žygio dalyviai keliaus po Girulius ir susipažins su vietos istoriniais bei gamtiniais objektais. Žygio pradžia – I. Kanto viešosios bibliotekos Girulių padalinyje (Šlaito g. 10A).
Šeštadienį veiksmo netrūks ir Doviluose, čia prie karjerų vyks Kurorto šventė. 12 val. prasidės įvairios veiklos: žvejų varžybos, miško terapijos, dailės ir muzikos užsiėmimai, smėlio pilių konkursas, žuvienės ragavimas ir kitos pramogos. Vakare šventę pratęs teatro „Artyn“ performansas, koncertinė programa, kurioje muzikuos grupės „Joldija“, „Sutaras“, „Karčema“ ir „DAR“.
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