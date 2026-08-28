„Savos bangos“ Klaipėdos Teatro aikštę pavers tvarios ateities kūrėjų laboratorija

Renginį atidarys mušamųjų projektas „Perk-Unija“, programoje – skirtingų sričių ekspertų diskusijos, „E.K.O. protmūšis“ bei atlikėjos Ingajos koncertas. Visą dieną Teatro aikštėje lauks gausybė patirtinių veiklų, į kurias kvies įvairios įmonės ir organizacijos.
Šiemet „Savos bangos“ ypatingą dėmesį skiria atsinaujinančiai energetikai, Baltijos jūrai ir vėjui. Vėjas čia tampa ne tik pajūrio kraštovaizdžio ir kasdienės patirties dalimi, bet ir vienu svarbiausių pokalbio apie ateities energetiką simbolių. Festivalio lankytojai bus kviečiami iš arčiau pažinti atsinaujinančią energetiką, sužinoti, kaip gimsta tvarūs sprendimai, ir patiems juos išbandyti.
„Lietuvos jūrų muziejuje esame įsitikinę – kalbėti apie tai, kaip kiekvienas iš mūsų galime prisidėti prie tvaresnio planetos scenarijaus, yra tiesioginė investicija į ateitį. Todėl jau šeštus metus organizuojame festivalį „Savos bangos. Tvarios ateities kūrėjų laboratorija“.
Labai džiaugiamės ir didžiuojamės, kad kartu su partneriu „Ignitis renewables“ pavyksta suburti mokslo, verslo, švietimo ir kitų neabejingų organizacijų atstovus bendram pokalbiui apie tvaresnę ateitį ir sprendimus, kurie gali ją kurti jau šiandien“, – sakė Lietuvos jūrų muziejaus Edukacijos skyriaus vedėja Kristina Skiotytė-Radienė.
Tvarumo laboratorijoje – nuo vėjo iki Baltijos jūros mikropasaulio
Pagrindine festivalio ašimi taps „Tvarios ateities kūrėjų laboratorija“, kurioje susitiks mokslo, aplinkosaugos, energetikos, atliekų tvarkymo, vandentvarkos ir kitų sričių atstovai.
„Tikime, kad kuo daugiau žmonių turi galimybę pažinti atsinaujinančią energetiką iš arti, tuo geriau supranta jos kuriamą vertę ir naudą bendruomenėms. Todėl partnerystės su švietimo, mokslo ir kultūros institucijomis mums yra svarbios – jos padeda atverti dialogą ir priartina atsinaujinančią energetiką prie žmonių“, – teigė „Ignitis renewables“ komunikacijos partneris Paulius Kalmantas.
Vienas šių metų akcentų – Lietuvos jūrų muziejaus edukacija „Vėjų uostas“, kurioje dalyviai įsijaus į vėjo parkų planuotojų vaidmenį. „Ignitis renewables“ edukacinėje erdvėje apie atsinaujinančią energiją lauks žaidimai, judesys ir eksperimentai.
Žaliąją transformaciją pristatys ir kiti festivalio dalyviai, kviesiantys susipažinti su vandenilio energetika, energijos kaupimo technologijomis, pažinti Baltijos jūros mikropasaulį, išbandyti energijos gamybos eksperimentus, dalyvauti atliekų rūšiavimo iššūkiuose ir kūrybinėse dirbtuvėse iš antrinių žaliavų.
„Šiandien tvarumas dažnai suprantamas kaip sudėtingų sprendimų ar didelių investicijų sritis. Tačiau iš tiesų jis prasideda nuo kasdienių pasirinkimų – nuo to, kaip vartojame, rūšiuojame, keliaujame ar kokią energiją naudojame. Festivalis „Savos bangos“ yra galimybė vienoje vietoje susitikti su žmonėmis, kurie šiuos sprendimus kuria ir įgyvendina, o lankytojams – pamatyti, kad tvarumas gali būti paprastas, praktiškas ir įkvepiantis“, – pabrėžė Lietuvos jūrų muziejaus direktorė Olga Žalienė.
Nuo šiandienos iki 2050-ųjų
Festivalyje pasitikrinti žinias kvies „E.K.O. protmūšis“, o norinčių į tvarumo temą pažvelgti giliau lauks diskusijos. „Cleantech Lithuania“ organizuojamoje diskusijoje „Nuo deklaracijų iki veiksmų: kaip įmonės kuria tvaresnę ateitį?“ dėmesys kryps į realius verslo sprendimus, jau šiandien padedančius tausoti išteklius, mažinti taršą ir kurti tvaresnę ekonomiką.
Pagrindinėje festivalio diskusijoje „2050-ieji: ar dar kalbėsime apie tvarumą?“ skirtingų sričių ekspertai žvelgs į Lietuvos ateitį ir svarstys – kaip 2050-aisiais atrodys mūsų santykis su gamta, energija, vartojimu ir biologine įvairove?
Tvarumo istorijos – per meną ir muziką
Renginio atmosferą kurs ir kultūrinės veiklos. Teatro aikštėje įsikurs Lietuvos jūrų muziejaus paroda apie poilsio kultūrą pajūryje „Kurortai Klaipėdoje iki 1939 m.“, atmosferą papildys Ingajos muzikinė instaliacija „Muzikiniai atvirlaiškiai iš Kuršių nerijos“, o dieną užbaigs jos koncertas.
„Savos bangos“ – tai ne vienos dienos šventė, o ilgalaikė iniciatyva, kviečianti gyventojus, organizacijas ir įmones prisidėti prie tvarios ateities kūrimo savo kasdieniais pasirinkimais ir veiksmais. Renginys atviras visiems – tiek besidomintiems ekologija, tiek ieškantiems įdomių ir prasmingų veiklų savaitgalį.
PROGRAMA
KUR: Klaipėda, Teatro aikštė
KADA: rugsėjo 5 d. nuo 11 iki 18 val.
11 val. festivalio atidarymas. Mušamųjų projekto „Perk-Unija“ pasirodymas
12 val. „Cleantech Lithuania“ diskusija „Nuo deklaracijų iki veiksmų: kaip įmonės kuria tvaresnę ateitį?“ Dalyvauja: Lina Balčiūnė, Valentas Neviera, Jonas Ignatavičius, Mantas Rubežius, Edvinas Nagulevičius
14 val. „E.K.O. protmūšis“
15 val. Lietuvos jūrų muziejaus diskusija „Tvarus sugyvenimas 2050-aisiais. Ar tai įmanoma?“ Dalyvauja: Ignas Klėjus, Laura Lupeikaitė-Kuncienė, Silvestras Dikčius, Augustė Barbora Budrienė, Agnė Lukoševičienė
17 val. Atlikėjos Ingajos solinis koncertas
Renginio vedėja: Evelina Šimelionė
VISOS DIENOS VEIKLOS:
11–18 val. „Tvarios ateities kūrėjų laboratorija“: įmonių / organizacijų edukacinės patirtinės veiklos
Paroda „Kurortai Klaipėdoje iki 1939 m.“
Atlikėjos Ingajos muzikiniai atvirlaiškiai iš Kuršių Nerijos.
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