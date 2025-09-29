„Seito San“ veiklos metus pradeda naujose erdvėse ir kviečia į unikalią japonų meno parodą

Centras veiks meno galerijoje
Japonų kalbos ir kultūros centras „Seito San“ trečiąjį veiklos sezoną pradės naujose patalpose Klaipėdos centre (Danės g. 9), kur įsikūrusi ir profesionalaus meno galerija „Lyceum“.
Kaip teigia Japonų kalbos ir kultūros centro vadovas Sigitas Benediktas Jurčys, kadangi naujoji centro erdvė glaudžiai persipina su menu, šiemet startuoti nuspręsta kviečiant klaipėdiečius ir miesto svečius į unikalią japonų ukiyo-e meno parodą.
„Šiemet įsikūrėme naujose patalpose, kurios alsuoja menu, nusprendėme, kad būtų prasminga šį veiklos sezoną pradėti Klaipėdos licėjaus mokinius ir miesto gyventojus iš arčiau supažindinant su išskirtiniu japonų ukiyo-e menu. „Seito San“ centras visuomet buvo ne tik apie kalbos mokymąsi, bet ir artimesnį japoniškos kultūros pažinimą, tad džiaugiamės, kad dabar turėsime dar platesnes galimybes profesionaliai pristatyti Japonijos kultūrą kartu su galerija „Lyceum“, – teigė centro vadovas S. B. Jurčys.
Parodoje pristatomos sukauptos istorinės vertybės
Spalio 2 d. 17.30 val. klaipėdiečiams ir miesto svečiams „Seito San“ centro ir galerijos „Lyceum“ erdvėse bus pristatyta unikali japonų ukiyo-e meno paroda. Šią parodą sudaro darbai iš asmeninės Edžio Jurčio japoniško meno kolekcijos. Ukiyo-e – tai japonų medžių graviūros–dailės žanras, klestėjęs 17–19 amžiuje. Pažodžiui terminas verčiamas kaip „nepastovaus pasaulio“ vaizdiniai. Japonijos Edo periodu šis apibūdinimas naudotas nusakyti hedonistiniam gyvenimo būdui, o pirmieji ukiyo-e kūriniai buvo itin populiarūs tarp prekiautojų ir įvairiais amatais užsiimančių žmonių.
Parodos lankytojai turės galimybę gyvai išvysti originalius ukiyo-e meistrų grafikos atspaudus, datuojamus nuo 18 a. iki 20 a. pradžios.
Naujos galimybės besimokantiems japonų kalbos
„Seito San“ centras šiemet vėl renka ir naujas japonų kalbos pamokų suaugusių bei vaikų grupes. Nuo spalio vyks pamokos suaugusiesiems ir vaikams (nuo 11 metų). Kiekviena grupė iš viso turės po 8 valandos trukmės užsiėmimus per mėnesį. Centre japonų kalbos mokys mokytojas iš Japonijos Taiki Matsudaira ir Vilniaus universiteto japonologijos studijų absolventė Iveta Strakšaitė.
Pasak „Seito San“ centro vadovo Sigito Benedikto Jurčio, nuo šių metų besimokantiems japonų kalbos Lietuvoje atsiveria naujos galimybės.
„Nuo rugsėjo Vilniaus universitete bus galima laikyti japonų kalbos egzaminą, kuris jį išlaikiusiems atvers platesnes galimybes įsidarbinti tarptautinėse Japonijos verslo kompanijose bei kitose organizacijose. Todėl labai kviečiame visus mokytis japonų kalbos ir ne tik praplėsti savo kultūrinį suvokimą ar kalbų žinias, bet ir suteikti sau progą atrasti naujas karjeros galimybes“, – teigė S. B. Jurčys.
„Seito San“ centre toliau bus puoselėjamos ir tradicinio japonų kabuki teatro tradicijos. Praėjusį pavasarį pirmą kartą Vakarų Lietuvoje buvo pristatytas režisieriaus Taurūno Baužo kabuki teatro spektaklis „Teatro veidai“, kurio kūrybinė idėja gimė „Seito San“ centre. Spektaklis susilaukė ne tik didelio publikos, bet ir įvairių garsių meno festivalių dėmesio.
Japonų kalbos ir kultūros centro „Seito San“ sezono atidarymo šventė bei ukiyo-e parodos pristatymas vyks spalio 2 d. 17.30 val. galerijoje „Lyceum“ (Danės g. 9, Klaipėda).
Daugiau informacijos: https://klaipedoslicejus.lt/japonukc/.