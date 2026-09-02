Šimtai laivų, nemokami koncertai ir garsūs vardai: Juodkrantė ruošiasi įspūdingai šventei

Andrius Mamontovas su grupe, atlikėja Giedrė, „Švyturio“ Kuršių marių laivų samplauka ir veiklų kupina diena laukia tų, kurie mėgsta aktyvų laisvalaikį. Štai ką patirs žmonės, rugsėjo 19-ąją atvykę į Juodkrantę.
Geriausios vietos – visiems!
Neatsiejamu festivalio akcentu tapusi „Švyturio“ Kuršių marių laivų samplauka praėjusį rudenį subūrė daugiau nei 300 laivų. Šiemet Kuršių marių farvateris priešais Juodkrantę ir vėl virs ant bangų siūbuojančiu „miestu“.
„Pats turiu laivą ir puikiai žinau – mariose labai smagu plaukioti ne vienam. Ši samplauka yra proga iš savo laivo pasisveikinti su kitais, pabendrauti, o galimybė stebėti aukščiausio lygio koncertą tiesiai iš vandens pasitaiko tikrai ne kasdien“, – sako festivalio prodiuseris ir laivavedys Edmundas Jakilaitis.
E. Jakilaitis laivų samplaukos dalyvius ragina registruotis, kad būtų užtikrintas sklandus laivų atvykimas, išvykimas ir saugumas. Organizatoriai pateikia registracijos nuorodą: https://forms.gle/etA5V8RjuXaV5U4B7.
Neringos meras Darius Jasaitis pritaria, kad „Sveika, Neringa!“ keičia regiono renginių standartą: „Praėjusį rudenį Juodkrantėje vykusi laivų samplauka parodė, kad tokie susitikimai tampa stipria tradicija, kurią Neringa nori tęsti ir auginti.“
Net jei neturite laivo, geriausios vietos rezervuotos krante. Juodkrantės prieplaukoje susibūrę festivalio svečiai ne tik mėgausis gera muzika – jų laukia ir įspūdingas reginys mariose, kurį sukurs samplaukos dalyviai. Dieną prieplaukoje taip pat netrūks veiksmo.
Scenoje – jokių atsitiktinių vardų
Festivalio muzikinė programa subalansuota aukščiausios kokybės ieškančiam klausytojui. 18.30 val. vakarą pradės dainininkė Giedrė – jos skambesys puikiai atspindi Neringos estetiką.
Nuo 20 val. scenoje pasirodys Andrius Mamontovas su grupe. Tai atlikėjas, kurio soliniai koncertai be vargo išparduoda arenas, o pasirodymų laukia tūkstančiai žmonių. Šįkart jo muziką bus galima išgirsti atviroje erdvėje, virš marių. Tai – formatas, kurio atlikėjo kūrybos gerbėjams papildomai pristatyti nereikia.
Miškininko diena – miškingiausioje savivaldybėje
Šiemet „Sveika, Neringa!“ kartu su Valstybinių miškų urėdija minės ir Miškininko dieną. Neatsitiktinai – Neringa yra miškingiausia Lietuvos savivaldybė, todėl miškas čia taps dar viena svarbia festivalio patirčių, pažinimo ir bendrystės ašimi.
Ryte festivalio svečių laukia miško terapijos sesijos. Juodkrantės prieplaukoje veiks edukacijų ir ekspozicijų erdvės, o festivalio dalyviai turės galimybę įsitraukti į „Miško akademijos“ veiklas ir savanorystės akcijas.
„Kuršių nerijos miškai atlieka gyvybiškai svarbų vaidmenį saugant šį unikalų kraštovaizdį. Festivalio metu norime parodyti, kad miškininko darbas – tai kur kas daugiau nei miško sodinimas ar priežiūra. Kviečiame žmones iš arčiau susipažinti su miškininko profesija, pabendrauti su specialistais ir patiems prisidėti prie miško puoselėjimo“, – sako Valstybinių miškų urėdijos generalinis direktorius Valdas Kaubrė.
Dar viena gera žinia planuojantiems savaitgalį: „Trenkturo“ žygio „Pėsčiomis pajūriu“ dalyviai, pateikę žygio bilietą ir medalį, į Neringą galės įvažiuoti nemokamai.
Visi festivalio renginiai – nemokami. Organizatoriai primena tik vieną detalę: viešbučiuose sparčiai mažėja laisvų vietų, todėl nakvyne reikėtų pasirūpinti jau dabar.
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