Skulptūrų parke skambėjo eilės išėjusiems poetams

Renginys vyko centrinėje Skulptūrų parko aikštelėje, čia susirinko dešimtys žmonių, atvykę ir pasidalinti savo kūryba, ir pasiklausyti poezijos kūrėjų.
Skaitymai „Išėjusiems“ – dar vienas „Poezijos pavasario“ renginys, kurį šiandien vedė rašytoja, Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktoriaus pavaduotoja Skulptūrų parkui Sondra Simanaitienė.
„Čia yra palaidota apie 40 tūkst. žmonių, tad mūsų buvimas, kiek mūsų bebūtų, yra susijungimas su gyvenusiais. Svarbu, kad jūs, kiekvienas čia atėjęs, galėsite panirti į poetinio žodžio ir muzikos grožį“, – neabejojo S. Simanaitienė.
Renginio metu S. Simanaitienė prisiminė klaipėdietį skulptorių Lionginą Garlą, tragiškai žuvusį 1984 metais tuometinėje Čekoslovakijoje. Ji trumpai papasakojo apie jo kūrinius Klaipėdoje ir Skulptūrų parke, kviesdama prisiminti menininkus bei jų paliktus darbus. Vėliau rašytoja pasveikino visus susirinkusius su „Poezijos pavasariu“.
„Noriu pasveikinti visus su „Poezijos pavasariu“. Jis prasidėjo praėjusį sekmadienį, tada turėjome „Poezijos pavasario“ atidarymo šventę. Daugelis poetų, kurie yra čia, tada dalyvavo P. Domšaičio galerijoje. Po to turėjome tarptautinį susijungimą su pasaulio poetais, darėme tai Klaipėdoje, buvo labai šaunus renginys, jis yra nufilmuotas, tad galima peržiūrėti. Mūsų poetai važinėja po įvairias vietas. Šeštadienį buvo Biržuose, važiuos ir į Naująją Akmenę. Po visą Vakarų Lietuvą pasklidę poetai renkasi, dalijasi. Tai yra daugiametė, graži ir lietuviška tradicija“, – kalbėjo S. Simanaitienė.
Po sveikinimo kalbų muzikinę programą susirinkusiems dovanojo Justina Joana, savo eilėmis skaitymų „Išėjusiems“ metu dalijosi poetai: Milginta Palubinskaitė, Daiva Molytė-Lukauskienė, Rokas Drukteinis ir kiti.
„Poezijos pavasarį“ koordinuoja rašytoja Nijolė Kepenienė.
Šį mėnesį dar laukia keli „Poezijos pavasario“ renginiai:
Gegužės 28 d. 17 val. Klaipėdos Kultūrų komunikacijų centro kiemelyje prie Parodų rūmų (Didžioji Vandens g. 2) vyks slemas (poezijos varžytuvės).
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