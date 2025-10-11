Švėkšna kviečia į žibintų šventę

Švėkšniškiai šiais metais pasistengė iš peties, miestelis sužibo neįtikėtinose šviesose.
Į Švėkšną keliautojai ėmė traukti dar penktadienio vakarą, visuose keliuose, vedančiuose į šį Šilutės rajono miestelį, vakarėjant nusidriekė didžiulės automobilių eilės.
Keliautojus pasitiko tamsoje įspūdingai apšviesta Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia ir jos šventoriaus vartai.
Daugybė pastatų Švėkšnoje buvo apšviesti įspūdingomis instaliacijomis.
Renginiai miestelyje prasidėjo dar penktadienį, kai duris atvėrė moliūgų skaptavimo dirbtuvėlės.
Nuo 16 val. veikė paroda viloje „Genowefa“.
Nuo 18 val. Švėkšnos sinagogoje buvo atsidaryta dar viena paroda. Nuo 20 val. buvo galima dalyvauti naktinėje ekskursijoje po Švėkšnos miestelį.
Žiūrovai buvo kviečiami stebėti vaizdo projekcijas, kurios bus demonstruojamos dvaro parke.
Parodos ir vaizdo projekcijos veiks ir šeštadienį.
O nuo 19 val. Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje šeštadienį skambės sakralinės muzikos koncertas.
Švėkšnos evangelikų liuteronų bažnyčioje nuo 20.30 val. vyks koncertas „Islandiški peizažai“.
Švėkšnos miestelis kiekvieną rudenį tampa ypatingu traukos centru, kai čia sužimba tradicinis moliūgų-žibintų festivalis „Mes už šviesą 2025“.
Šviesos, meno ir bendrystės kupina šventė kviečia visus lankytojus patirti rudenį kitaip – pasinerti į kūrybišką atmosferą, kuri jau tapo neatsiejama šio miestelio tapatybės dalimi.
Šį kartą šviečiančiais moliūgais Švėkšną puošė viso rajono bendruomenės.
Miestelio parke moliūgų instaliacijos tapo tikrais labirintais. O moliūgų skaptuotojų išmonė ir kruopštumas tiesiog stebino – žibintais tapo ne tik įspūdingo dydžio, bet ir patys mažiausiai moliūgai.
