Švytinčiomis mašinomis – po Klaipėdos kraštą

Siaučiant gūsingam vėjui, jaunimas suvažiavo į Šilutės centre esančią Senąją turgaus aikštę.
Čia susirinko išskirtinė kompanija – kiekvienas klubo dalyvis savo automobilį papuošė kalėdinėmis girliandomis.
Vienas kalėdinio parado dalyvis atvažiavo net su priekaba, pilna švytinčių kalėdinių akcentų. Tai iš karto pastebėjo vietiniai vaikai ir puolė fotografuotis.
Kalėdinio ralio organizatoriai tikino, kad iš pradžių nerimavo dėl oro prognozių.
Jaunimas nebuvo tikras, kad sulauks lankytojų miestelio aikštėje.
Tačiau socialiniuose tinkluose paskelbus apie „Audi“ automobilių gerbėjų iniciatyvą, į aikštę tuoj pat sugužėjo žmonės.
Klubo nariai pirmiausia rinko įspūdingiausiai savo mašiną papuošusį ralio dalyvį.
Tada trisdešimties automobilių kortežas pajudėjo per miestelius ir kaimus.
Iš Šilutės klubo nariai suko Žemaičių Naumiesčio link, tada judėjo į Švėkšną.
Iš Švėkšnos ralio dalyviai suko Saugų link ir tik tuomet pasiekė Šilutę.
Šį kartą į kalėdinių automobilių paradą buvo priimti ir tie, kurie atvažiavo ne „Audi“ automobiliais.
„Juk svarbiausia – kalėdinė nuotaika“, – tikino organizatoriai.
Tai ne pirma tokia akcija. Per Heloviną jaunimas savo mašinas puošė kuo šiurpiau.
Tą kartą dalyvių sulaukta ne tik iš Šilutės ar Klaipėdos. Į šventę „Audi“ automobilių mylėtojai atvyko iš Jurbarko, Šakių ir Marijampolės.
