Teatro aikštėje – amerikietiškų automobilių ir motociklų šventė

Čia klaipėdiečiai ir miesto svečiai gali ne tik apžiūrėti transporto priemones, bet ir dalyvauti žaidime bei laimėti įvairių prizų.
Šiandien Teatro aikštėje plevėsuojančios Jungtinių Amerikos Valstijų vėliavos ir skambanti amerikietiška muzika kviečia kiekvieną automobilių ir motociklų importavimu besidomintį klaipėdietį užsukti ir iš pirmų lūpų sužinoti įdomybių apie šią veiklą. Čia esantys savanoriai atsako į visus rūpimus klausimus.
Atvykusieji pirmiausia įsiamžina prie labiausiai patikusių automobilių. O mažieji šventės dalyviai rikiuojasi prie laimės rato. Čia tiek jie, tiek jų tėveliai gali laimėti prizų: rašiklių, saulės akinių, kepurių, kvapus automobiliams, automobilių priežiūros priemones ir kitas gėrybes.
Šventės svečiai taip pat kviečiami į rodeo atrakciją – išbandyti, kiek ilgai pavyks išsilaikyti ant pripučiamo buliaus.
Teatro aikštėje veikia maisto furgonėlis, kuriame šventės svečiai gali įsigyti skanėstų.
Veiklos Teatro aikštėje šiandien truks iki 17 val.
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