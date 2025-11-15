Uostamiestyje prasidėjo Knygos meno festivalis

Iki sausio 4-osios mieste vyks parodos, dirbtuvės, ekskursijos, pristatymai, skirti iliustracijai, dizainui ir skaitymo skatinimui.
Šių metų festivalio akcentas – tarptautinė knygos meno paroda „Link“, įsikūrusi Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro (KKKC) Parodų rūmuose. Parodoje pristatomos knygų iliustracijos, sukurtos tapybos, tekstilės, grafikos, fotografijos bei kino technikomis.
Šiandien, lapkričio 15 d., 12 val. lankytojai kviečiami dalyvauti ir ekskursijoje po šią parodą kartu su kuratore Violeta Mackialo.
Dar viena svarbi festivalio dalis – Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakulteto dėstytojų ir studentų grafinio dizaino paroda „Knyga kitaip“, eksponuojama Klaipėdos savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos Kalnupės padalinyje.
Programoje ir daugiau įvairaus formato renginių – diskusijų bei kūrybinių dirbtuvių ne tik vaikams ir jaunimui, bet ir suaugusiesiems bei senjorams.
Užsiėmimus ves iliustratoriai, grafikai ir dizaineriai – Diana Monkevičiūtė-Rakauskienė, Urtė Kraniauskaitė, Bernardas Burba, Aidas Stončius, Elena Juknevičiūtė ir kt.
Knygos meno ir skaitymo forumuose bus kalbama apie skaitymo įpročius, knygų ateitį ir jų vietą šiuolaikinėje kultūroje.
Visi festivalio renginiai vyks KKKC Parodų rūmuose ir I. Kanto viešosios bibliotekos padaliniuose.
