Žolinė Klaipėdoje – su džiazo ritmu

2025-08-15 18:58
Klaudija Audickaitė

Klaipėdos piliavietėje nuskambėjo džiazo melodijos – nemokamą koncertą miestiečiams padovanojo džiazo muzikos stovyklos „Nauji vėjai Jurbarke 2025“ dalyviai.

Į sceną žengė jauni, bet energijos nestokojantys atlikėjai, kurie savo programa „Džiazo bangos“ pripildė piliavietės erdvę linksma bei nuotaikinga muzika.

Skambėjo įvairiausi pasauliniai hitai, tokie kaip Herbio Henkoko „Chameleon“, Styvio Vonderio „I Wish“, Džeimso Brauno „I Got You“, Styvo Grinbergo „Funky Town“, taip pat Danieliaus Dolskio šlageriai bei lietuviškos grupės „Saulės kliošas“ kūriniai.

Klaipėdiečiai gausiai susirinko su šeimomis bei draugais ir tai tapo puikiu Žolinės vakaro koncertu po atviru dangumi.

Šį renginį organizavo Jurbarko kultūros centras ir Žvejų rūmai.

