Žolinės savaitgalį Klaipėdoje ir aplink ją – puokštė renginių

Rugpjūčio 14–15 dienomis nuo 9 iki 17 val. Naujajame turguje vyks Žolinės mugė. Joje bus galima paragauti ir įsigyti gardžių kepinių, gėrimų, atrasti rankų darbo aksesuarų.
Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje (Rumpiškės g. 6) Žolinės dieną, rugpjūčio 15-ąją, mišios vyks 8, 10, 12 ir 18 val. Jų metu bus laiminami tikinčiųjų atsinešti žolynai, simbolizuojantys šių metų veiklos derlių. 19 val. bažnyčioje skambės vargonų muzikos koncertas „Salve Regina“. Gros vargonininkė Laura Gedgaudaitė-Domarkienė.
Taip pat šeštadienį baigsis pirmą kartą Klaipėdoje vykęs Europos ORC buriavimo čempionatas. 19 val. Kruizinių laivų terminale rengiama iškilminga apdovanojimų ceremonija, kurioje bus paskelbti ir apdovanoti šių metų čempionai. Apdovanojimų ceremoniją tądien 20 val. vainikuos grupės „The Roop“ koncertas.
Rugpjūčio 15 d. veiksmo netrūks ir Pirmojoje Melnragėje. Čia vyks septintasis „Balto ruonio“ gimtadienis. Renginio metu nuo 16 val. gros DJ Domantas Po, 17.30 val. – DJ Benas ir Kmita, 19 val. koncertuos „Ambar Mariachi“, 20 val. – „Afrodelic“, 22 val. vyks ugnies šokis ant smėlio „Ugningai“, o 22.30 val. vakarą užbaigs didžėjai Benas ir Kmita.
Rugpjūčio 15 d. 14 val. Kvietiniuose vyks mišios, kurias aukos Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas, dekanas, kanauninkas Vladas Gedgaudas. 15 val. tikintieji bus kviečiami šventinių Žolinės pietų, o 15.30 val. lauks liaudies muzika, šokiai ir žaidimai.
Šeštadienį Raidailiuose, Eketės piliakalnio papėdėje, vyks akustinis muzikos vakaras gamtoje. 20.30 val. koncertuos atlikėja Petunija, o 21.30 val. – Jurga.
Taip pat šeštadienį 19 val. Agluonėnų sode vyks kino vakaras po atviru dangumi. Susirinkusiųjų lauks du filmai, vienas – animacinis filmas vaikams, kitas – visai šeimai. Dieną vyks krepšinio turnyras, kuriame jėgas išbandys jaunieji ir vyresnieji krepšininkai.
Rugpjūčio 15 d. 19 val. Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčioje XVIII tarptautiniame muzikos festivalyje „Pasaulio balsai“ debiutuos „Trio Nantes“, Žolinės šventei dedikuosiantis subtilią sakralinės ir kamerinės muzikos programą „Musica de Caelo“.
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