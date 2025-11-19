Žvejų rūmuose įvyko Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro organizuotas teatralizuotas koncertas

Šis renginys tapo švente, kurioje visa bendruomenė pasinėrė į bendrą kūrybos erdvę, įkvėptą M. K. Čiurlionio muzikos, tapybos ir simbolių. Tai buvo vakaras, leidęs kiekvienam žiūrovui iš naujo patirti Čiurlionio pasaulio grožį.
Dar prieš prasidedant koncertui, žiūrovai buvo kviečiami aplankyti įvairias ekspozicijas: dailės ir keramikos mokinių darbus „Čiurlenimai“, fotografijų ir DI kūrybos pristatymą „Čiurlionis XXI amžiuje“, autorinius kūrinius „Augimas“ ir tapybos darbų ciklą „Potėpio klajonės“. Jaunieji kūrėjai pristatė darbus, kupinus spalvų, fantazijos ir individualių Čiurlionio vizijų interpretacijų.
Antrojo aukšto fojė vykęs kamerinis instrumentinis koncertas tapo jautriu įvadu į vakaro programą — skambėjo gitaros, perkusijos kūriniai ir M. K. Čiurlionio preliudai, atliekami Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro mokinių.
Didžiojoje salėje prasidėjęs teatralizuotas koncertas žiūrovus nukėlė į gyvą, judantį Čiurlionio paveikslų pasaulį. Dramos būrelių etiudai, šokio kolektyvų choreografijos ir vokalo pasirodymai atgaivino „Jūros“, „Karalių pasakos“, „Angelų“ ir kitų kūrinių atmosferą. Įvairūs muzikos stiliai ir kūrybinės idėjos susipynė į vieną spalvingą emocinę visumą.
Vakaro finalą vainikavo jungtiniai vokalistų pasirodymai ir mokytojų atliekama Lino Adomaičio daina „Vandenynai“, simboliškai apjungianti visą renginio idėją — kūrybą, bendrystę ir įkvėpimą.
Renginį realizavo ir įgyvendino visi Klaipėdos vaikų laisvalaikio mokytojai drauge su kūrybine komanda: režisierius Tomas Jašinskas, scenografė Vaida Zacharevičienė, renginio koordinatoriai Emilija Raukienė ir Paulius Barzinskis, fotografai Vidūnas Kulikauskis, Ana Borisovaitė ir foto būrelio „Click“, fotografijos būrelio „Kadrų magija“ mokiniai. Visą procesą apgaubė Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro direktorė Jolanta Budrienė.
Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras nuoširdžiai dėkoja kiekvienam, kuris prisidėjo prie šios ypatingos šventės kūrimo.
