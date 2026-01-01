2026-ieji miestui bus realių pokyčių metai?

Stebi rangovų darbą
Šiuo metu didelės pajėgos skirtos gatvių ir šaligatvių valymui, kadangi sniegas, lietus ir šlapdriba trukdo patogiai judėti mieste.
Už pietinės miesto dalies gatvių valymą atsakinga bendrovė „Vakarų švara“, už centrinės – „Ecoservice“, o šiaurinės – „Klaipėdos paslaugos“.
O už šaligatvių valymą atsakingi du rangovai. Pietinę miesto dalį valo bendrovė „Raguvilė“, o šiaurinę – „Klaipėdos želdiniai“.
Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėja Inga Kubilienė teigė, kad lyginant 2024, 2025 ir jau šiuos metus, situacija dėl rangovų – geresnė, nors pastebėjimų, kur reikėtų tobulėti, taip pat yra.
Ar gatvių, šaligatvių barstymas druska, taip pat valymas vyksta sklandžiai, Klaipėdos savivaldybės specialistai gali stebėti per specialią programą, parodančią, kurioje miesto dalyje ir kiek technikos dirba.
Sukvietė gatvių valytojus
Savaitgalį iškritus gausiam sniegui, pirmadienį sušauktas Klaipėdos savivaldybės atstovų ir rangovų susitikimas.
„Siekiame užtikrinti saugias sąlygas tiek vairuotojams, tiek pėstiesiems, todėl ryšį su gatves bei šaligatvius prižiūrinčiais rangovais palaikome nuolat. Kylantys iššūkiai aptarti ir tąryt, priimti nauji sprendimai, turintys palengvinti situaciją, tokie kaip papildomas stotelių, įvažų valymas, sniego išvežimas iš miesto“, – vakar sakė Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Pasitarime kalbėta, kad vienas opesnių valymo iššūkių yra gyventojų automobiliai, statomi ant šaligatvių ir siaurose gatvėse. Dėl to savaitgalį kai kuriose miesto vietose technika negalėjo įvažiuoti ir išvalyti sniego.
Siaurose gatvėse nelieka ir vietos sniegui stumti, tad valant užverčiamos pėsčiųjų zonos, kyla sunkumų valant ties autobusų stotelėmis ir pėsčiųjų perėjomis.
Vakar žadėta, kad bus papildomai valomos autobusų stotelės ir kiemų įvažos, o sniegas bus išvežamas į tam numatytas vietas šiaurinėje ir pietinėje miesto dalyse.
Priminta ir tai, kad šaligatvių ir gatvių valymu daugiabučių namų kiemuose privalo pasirūpinti daugiabučių namų administratoriai bei bendrijos.
Druskos dar pakaks
Anot Miesto tvarkymo skyriaus vedėjos I. Kubilienės, kol kas sulaukta dar nedaug klaipėdiečių skundų dėl nenuvalytų gatvių, šaligatvių ar kitų viešųjų erdvių.
Probleminės vietos – laiptai, autobusų stotelių įvažos ir pėsčiųjų perėjos. Šiuose taškuose būna ypač slidu, yra ir sniego sankaupų.
„Sulaukėme ir skambučio dėl įvažos prie stotelės, kad žmonėms tenka lipti į minkštą sniegą. Dažnai tokiose vietose gatvių valytojai valo sniegą, tačiau palieka didžiules sankaupas prie šaligatvių, o valytojai, stumdami sniegą, praeinamumą užtikrina ne visiškai. Pirmąją sniego valymo dieną tokios problemos pasitaiko dažnai, tačiau antrąją jos dažniausiai sutvarkomos. Žinoma, tokiose vietose, kaip laiptai ar tiltai, saugumas turi būti užtikrintas jau nuo pat pirmos dienos, kai pradeda snigti. Visi stengiasi, todėl bendra situacija tikrai geresnė“, – pastebėjo I. Kubilienė.
Pasak pašnekovės, paslaugų tiekėjai yra pasirūpinę pakankamu druskos, smėlio mišinių ir druskos tirpalo kiekiu.
„Šitoje vietoje problemų tikrai nėra“, – patikino specialistė.
Tvarkys K. Donelaičio aikštę
Iki kovo 15 dienos mieste vyksta techninė pertrauka, tačiau esant geresnėms oro sąlygoms, vis tiek planuota tęsti kai kuriuos tvarkymo darbus.
„Miesto tvarkymas tikrai nesusideda tik iš valymo ir tvarkymo, yra ir didžiulių statybinių projektų – nuo šaligatvių trinkelių įrengimo iki kietųjų dangų ir viešųjų erdvių tvarkymo. Mes tikrai turime aukštus standartus, kad mūsų miestas būtų švariausias, tvarkingiausias. Faktas, kad tai bus daroma ir toliau“, – kalbėjo I. Kubilienė.
Šįmet planuojama pradėti ir užbaigti K. Donelaičio aikštės atnaujinimą.
„Dar neturime galutinio šio projekto, bet planuojame jį turėti pavasarį. Objektas nėra didelės apimties, tad tikimės šiais metais jį ir pradėti, ir pabaigti“, – neabejojo pašnekovė.
Projektuoja žalią ruožą
Pasak Miesto tvarkymo skyriaus vedėjos, Klaipėdoje atsiras ir daugiau žaliųjų erdvių. Vienas tokių projektų numatytas Šiaurės prospekte.
„Labai stengsimės, kad šiemet miestas būtų ženkliai žalesnis negu praėjusiais metais. Turime patvirtintą žalinimo planą ir naujų projektų, kur sodinsime medžius, krūmus ir gėles. Pavyzdžiui, dėl Baltijos prospekto sulaukėme daug gerų atsiliepimų. Taip pat projektuojame žalią ruožą Šiaurės prospekte. Diegiant darnaus judumo priemones, planuojame atnaujinimo darbus nuo Smiltelės gatvės pagrindine miesto gatve iki pat Girulių. Šiuose ruožuose sieksime atnaujinti aplinką, pasodindami daugiau medžių, krūmų ir gėlių“, – pasakojo I. Kubilienė.
Žmonės pastebi, kad mūsų miestas – vienas švariausių.
Atsiras naujų riboženklių
Šiais metais Klaipėdoje daug dėmesio bus skiriama ir gyventojų automobilių stovos vietų plėtrai daugiabučių namų kiemuose.
„Tikrai nemažai darbų yra suplanuota, siekiant padidinti parkavimo vietų skaičių daugiabučių kiemuose. Jau pradėti pirkimai. Pavasarį turėsime faktiškai visus rangovus, kad prasidėjus sezonui būtų galima kibti į darbus. Be to, projektuojame ekogaminių aikšteles daugiabučių kiemuose. Planuojama įgyvendinti ir kelis kitus projektus: Draugystės parke atnaujinti laisvalaikio erdvę bei šiais metais atnaujinti miesto riboženklius“, – vardijo I. Kubilienė.
Skaičiuojama, kad per 2025 m. Klaipėdoje iš viso buvo įrengta apie 2 tūkst. parkavimo vietų.
„Kauno gatvėje darbai baigti, Kretingos gatvėje įgyvendinti du projektai, Minijos ir Laukininkų gatvėse darbai įpusėję. Per Jūrininkų pr., Mogiliovo ir Lūžų gatves iš viso sukurta daugiau nei 600 naujų parkavimo vietų, kas pietinei miesto daliai yra tikrai daug. Laukininkų gatvėje taip pat įgyvendinamas didelis projektas: čia atsiras 180 naujų vietų. Šiuo metu yra techninė pertrauka. Be to, trijuose Laukininkų gatvės kiemuose dirbama su ekogaminių aikštelėmis. Planuojama darbus užbaigti sausį ir vasarį“, – sakė I. Kubilienė.
Kaip žmonės vertina miestą?
Kovą ten, kur reikia, bus vykdomas ir aktyvesnis medžių genėjimas. Įprastai jis vyksta visus metus, nes medžiai genimi ten, kur trukdo matomumui ar saugiam eismui.
O arboristinis genėjimas, pavyzdžiui, Skulptūrų parke, bus tęsiamas pavasarį.
„Faktas, kad žmonės dažniausiai mato savo gyvenamąją aplinką ir, vertindami ją, vertina miestą. Visų žmonių lūkestis, sukeliantis daugiausia džiugesio, tikriausiai vis dėlto yra parkavimo vietų plėtra. Tai žmonėms vienas svarbiausių, aktualiausių dalykų. Taip pat K. Donelaičio aikštė bus tikrai gražus projektas, kuris sulauks dėmesio. Galėčiau išskirti, kad praėjusiais metais labiausiai žmonės džiaugėsi Girulių prieiga. Tikimės, kad šiais metais pavyks dar vieną prieigą atnaujinti taip, kad žmonės tikrai pamatytų didelį pokytį. Klaipėdiečiai pastebi, kad mūsų miestas – vienas švariausių, lyginant su kitais“, – pažymėjo I. Kubilienė.
Kiek bus darbo dienų ir švenčių?
2026-ųjų kalendorius byloja, kad šiemet darbo dienų bus 251, tai yra viena mažiau nei pernai (252).
Šiemet turėsime 16 oficialių šventinių nedarbo dienų (keturios sutaps su sekmadieniais), bus net šeši ilgieji savaitgaliai (pernai buvo tik du).
Pirmasis savaitgalis – vasario 16-ąją, pirmadienį, Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną.
Balandžio 5–6 dienomis švęsime Velykas – sekmadienį ir antrąją Velykų dieną, pirmadienį.
Gegužės 1-ąją, Tarptautinę darbo dieną, taip pat turėsime ilgesnį savaitgalį, nes šventė bus minima penktadienį.
Liepos 6-ąją minėsime Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, kuri šiemet – pirmadienį.
Lapkričio 1–2 dienomis ilgasis savaitgalis susidarys dėl Visų Šventųjų dienos sekmadienį ir Vėlinių pirmadienį.
Ilgas šventinis laikotarpis laukia šių metų gruodį – Kūčios bus ketvirtadienį, o Kalėdos tęsis nuo penktadienio iki sekmadienio.
