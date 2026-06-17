97 metai šilumos Klaipėdai

Per beveik šimtmetį keitėsi technologijos, augo miestas ir gyventojų poreikiai. Tačiau bendrovės veiklos prasmė išliko ta pati – patikimai aprūpinti klaipėdiečius šiluma ir kurti pažangią energetikos ateitį.
„Klaipėdos energijos" didžiausia stiprybė visada buvo ir yra žmonės. Tai – profesionalūs, atsakingi, savo darbui atsidavę darbuotojai, kurių žinios, patirtis ir kasdienės pastangos leidžia užtikrinti nenutrūkstamą ir kokybišką šilumos tiekimą vartotojams.
Bendrovė vertina atsakomybę, patikimumą ir pagarbą aplinkai. Šios vertybės šiandien skatina ieškoti modernių, efektyvių bei tvarių sprendimų šilumos gamyboje ir tiekime, kurie kurtų naudą miestui, bendruomenei ir ateities kartoms.
Minėdama 97-ųjų veiklos metų sukaktį, „Klaipėdos energija" dėkoja darbuotojams, partneriams, kolegoms ir visiems, kurie buvo ir yra šios prasmingos kelionės dalis. Bendrovė didžiuojasi savo istorija, atsakingai dirba šiandien ir drąsiai žvelgia į ateitį.
Vaizdo įrašo autorius – Vilius Sadauskas.
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