Adomavičius nelaukiamas ir Palangoje

Apie tai Palangos meras Šarūnas Vaitkus pranešė savo socialinių tinklų paskyroje.
„Į renginį dar prieš du mėnesius pakvietėme jau dabar buvusį kultūros ministrą Šarūną Birutį. Šiandien sulaukėme skambučio iš Kultūros ministerijos, kad galbūt atvykti norėtų naujasis ministras. Mūsų atsakymas trumpas, paprastas ir aiškus – ne!“ – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė Š. Vaitkus.
„Palanga solidarizuojasi su Lietuvos kultūros žmonėmis, kurie išsakė aiškią poziciją, kad kultūra nėra ir negali būti pereinamasis prizas politinėse rokiruotėse. Mes suprantame kultūros ir meno žmonių nerimą bei nuogąstavimus, kad spręsti šalies kultūros ateitį ir įtakoti jos dabartį patikėta kultūrinės veiklos išmanymo bei dialogo ir kultūros vadybos patirties neturinčiam žmogui. Kultūra – tai ne eksperimentas“, – dėstė jis.
ELTA primena, kad ketvirtadienį Simono Daukanto aikštėje buvo surengtas protestas dėl Kultūros ministerijos patikėjimo „Nemuno aušrai“ ir I. Adomavičiaus skyrimo šios ministerijos vadovu. Kone tūkstantis į protestą susirinkusių žmonių reikalavo, jog Kultūros ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesus tinkamai atstovaujantis profesionalas. Be to, kultūros bendruomenė savaitės pradžioje inicijavo ir peticiją dėl Kultūros ministerijos perdavimo „Nemuno aušrai“ bei I. Adomavičiaus skyrimo ministru. Per kelias dienas ją pasirašė per 51 tūkst. žmonių.
Kultūra – tai ne eksperimentas.
Šalies vadovams neatsižvelgus į tokius kultūros bendruomenės prašymus, pastaroji pranešė spalio 5 dieną rengsianti įspėjamąjį streiką.
Savo ruožtu protestuodami prieš sprendimą skirti kultūros ministru „Nemuno aušros“ atstovą, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“ atsisakė prezidento G. Nausėdos globos. Apie stabdomą bendradarbiavimą su prezidento kanceliarija pranešė ir vizualinis teatras „Kosmos Theatre“.
Penktadienį prezidento globos atsisakė ir Vilniaus knygų mugė. Jie taip pat pranešė renginyje nepageidaujantys premjerės Ingos Ruginienės ir I. Adomavičiaus kalbų.
Reaguojant į situaciją, iš pareigų jau atsistatydino Literatūros tarybos nariai.
Tuo metu festivalio „Open House Vilnius“ organizatoriai pranešė iš vyksiančių renginių programos išimantys Prezidentūros, Kultūros ministerijos ir Vyriausybės pastatų lankymą, kol I. Adomavičius užims ministro pareigas.
Savo ruožtu Prezidentūra patikino, kad G. Nausėda antradienį kultūros bendruomenės atstovus kvies į susitikimą. Tiesa, pirmadienį šalies vadovas šią situaciją aptars ir su premjere I. Ruginiene.
