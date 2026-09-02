Advokatas į teismą padavė savo klientę

Ieškinyje – solidi suma
Ieškinį buvusiai klientei pateikė advokatas Artur Jušinski.
Vyras reikalauja, kad našlė sumokėtų, kaip galima suprasti, pusę milijono eurų.
„Sutartis reikia vykdyti. O šiuo atveju sutartis nebuvo įvykdyta“, – prieš teismo posėdį dienraščiui kalbėjo A. Jušinski.
Vyras aiškino, kad byloje dėl mirusio R. Karpavičiaus palikimo ne jis vienas atstovavo A. Karpavičienei, tačiau tikino, esą su juo nebuvo atsiskaityta iki galo.
Klausiamas, kokia suma buvo suderėta už teisines paslaugas, A. Jušinski iškėlė rodomąjį pirštą.
Perklausus, ar sutarta buvo vieno milijono eurų suma, ieškovas linktelėjo galvą.
„Kalbėta apie vieną. Bylos mes juk nepralošėme“, – teigė A. Jušinski.
Paprašė uždarų posėdžių
Civilinėje byloje A. Karpavičienei atstovauja garsi uostamiesčio advokatė Gražina Mauručaitienė.
Tiek A. Karpavičienė, tiek advokatė į žurnalistų klausimus nepanoro atsakinėti.
Šioje byloje jau buvo vykęs parengiamasis posėdis, teisme turėjo būti nagrinėjama byla toliau, laukta liudininkų pasisakymų.
Tačiau vos tik teismo salėje pastebėta žurnalistė, buvo pateiktas prašymas toliau bylą nagrinėti už uždarų durų.
Tiek teismas, tiek ieškovo advokatas Edmundas Daunys klausė, kokiu pagrindu reikalaujama neviešų teismo posėdžių.
Buvo paaiškinta apie byloje esančias asmeninio gyvenimo detales, kurių žurnalistai ir visuomenė neturėtų žinoti.
Pasirašė taikos sutartį
2019 m. mirusio vieno turtingiausio Lietuvos verslininko R. Karpavičiaus turtas, įskaitant pieno perdirbimo bendrovės „Marijampolės pieno konservai“ valdytoją įmonę „Karpis“, atiteko antrajai žmonai Aistei Karpavičienei ir broliui Henrikui Karpavičiui.
Apie šią skandalingai pagarsėjusią bylą ne kartą buvo rašoma spaudoje.
Ypač šią temą, kol dar tęsėsi teismų procesai dėl mėginto nuginčyti testamento, buvo pamėgęs „Lietuvos rytas“, kuris dėl numanomų priežasčių šią bylą narstė ypač smulkmeniškai.
Teigta, kad paveldimo turto vertė yra apie 100 mln. eurų.
Vis dėlto, kaip ir galima buvo tikėtis, teismai pripažino mirusio verslininko testamentą galiojančiu.
Kaip skelbta, baigus teisminius ginčus dėl įmonių valdymo, pirmoji R. Karpavičiaus žmona pasiekė taikos susitarimą dėl turto pasidalijimo.
Teismas pernai patvirtino šalių pasirašytą taikos sutartį ir nutraukė A. Karpavičienės inicijuotą bylą – ji pretendavo į pusę buvusio vyro turto.
Pagal sutartį, pirmoji žmona atsisakė visų ieškinio reikalavimų H. Karpavičiui ir antrajai R. Karpavičiaus žmonai Aistei Karpavičienei.
Išklausė nuosprendį
Ieškovu Klaipėdos apygardos teisme tapęs A. Jušinski šiuo metu advokato praktika negali verstis. Tačiau viešai skelbiama, kad A. Jušinski teikia teisines paslaugas verslo teisinio audito, paveldėjimo teisės klausimais.
Kartu su knygų apie nusikalstamą pasaulį autoriumi Dailiumi Dargiu sulaikytas buvęs advokatas A. Jušinski buvo nuteistas anksčiau tirtoje kitoje byloje dėl korupcijos.
Byla, kurioje jis teisiamas su D. Dargiu, dar nėra baigta nagrinėti.
Tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) 2024 m. spalį paliko galioti nuosprendį, kuriuo už prekybą poveikiu A. Jušinskiui skirta 63,6 tūkst. eurų bauda, taip pat jam uždrausta verstis advokato veikla penkerius metus.
Kaip tuomet pranešė teismas, esminių Baudžiamojo proceso kodekso pažeidimų teisėjų kolegija nenustatė.
Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.
Klausiamas, kokia suma buvo suderėta už teisines paslaugas, A. Jušinski iškėlė rodomąjį pirštą.
Byloje – mėginimas papirkti
Ši byla susijusi su A. Jušinskio ir buvusio policininko mėginimais papirkti narkotikų kontrabandos bylą tiriančius Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnus.
Byloje tirti 2019–2020 m. padaryti nusikaltimai.
Teismai nustatė, kad A. Jušinski susitarė su pareigūnu Arnoldu Voinovu (buvusiu Patrulių rinktinės 1-osios kuopos 5-ojo būrio vyriausiuoju patruliu), kad jis, pasinaudodamas savo tarnyba, pažintimis ir kita tikėtina įtaka, paveiktų Lietuvos kriminalinės policijos biuro Sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo tyrimo 3-iosios valdybos tyrėjus, jog šie neteisėtai gautų ir perduotų jam bet kokią neskelbtiną informaciją apie ikiteisminį tyrimą, atliekamą dėl disponavimo labai dideliu kiekiu narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei dėl šių medžiagų kontrabandos.
Kaip rašė ELTA, vykdydamas šį susitarimą, A. Voinovas priėmė iš A. Jušinskio kyšį, dalį jo perdavė pareigūnui, atliekančiam nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus, už neskelbtinos ikiteisminio tyrimo informacijos jam pateikimą, o šią informaciją vėliau A. Voinovas perdavė A. Jušinskiui.
LAT konstatavo, kad A. Voinovas, veikdamas pagal susitarimą su A. Jušinskiu, pareigūnui, atliekančiam nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus, pasiūlė ir pažadėjo kyšį, siekdamas, jog šis pareigūnas paveiktų ikiteisminį tyrimą dėl disponavimo labai dideliu kiekiu narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų kontrabandos atliekančius pareigūnus ir šį tyrimą organizuojantį prokurorą, kad šie veiktų neteisėtai, t. y. kad vienam iš ikiteisminiame tyrime sulaikytų asmenų suėmimas būtų pakeistas į švelnesnę kardomąją priemonę.
Vykdydamas šį susitarimą, A. Voinovas pareigūnui perdavė iš A. Jušinskio gautą dalį kyšio ir pažadėjo likusią dalį perduoti, kai asmuo bus paleistas iš suėmimo.
Atsidūrė teisiamųjų suole
Dar viena byla, kurioje minima A. Jušinski pavardė, dar nėra baigta nagrinėti.
Vilniaus apygardos teisme toliau nagrinėjama prekybos poveikiu byla, kurioje rašytojas D. Dargis teisiamas kartu su A. Jušinskiu ir buvusiu pareigūnu Ovidijumi Jūronu.
Kaip rašė portalas „Delfi“, byloje prokuroras Darius Šneideris bando įrodyti, esą D. Dargis pasiūlė A. Jušinskiui ir O. Jūronui pasinaudoti jo turima kompromituojančia informacija apie verslininką Tadą Kasputį ir apgauti jį: esą verslininko atžvilgiu Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atlieka ikiteisminį tyrimą, o už 200 tūkst. eurų kyšį jį galima nutraukti.
Teigiama, esą T. Kasputį turėjo tiesiogiai reketuoti O. Jūronas, tuo metu dirbęs verslininko apsaugininku.
Viešai skelbta, kad A. Jušinski kaltę pripažino ir pasakojo, kad viską sugalvojo D. Dargis. Pats D. Dargis kaltinimus neigia ir pačiam A. Jušinski verčia kaltę.
Viešai skelbta, esą teisme D. Dargis A. Jušinskį įvardino paniekinamu epitetu ir teigė, kad jis yra asmuo su labai marga kriminaline istorija.
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