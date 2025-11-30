Aiškėja Šv. Jono bažnyčios kontūrai

Varpinė – 75 metrų
„Projekto tikslas yra grąžinti Klaipėdos miestui svarbiausią architektūrinę dominantę į miesto panoramą, taip bent iš dalies grąžinant istorinio senamiesčio siluetą. Bažnyčios pastato su aukštu bokštu atkūrimas pabrėš Vakarų miestų senamiesčiams būdingą bruožą – bažnyčios bokšto siluetą, kaip pagrindinis akcentą, kuris formuoja miesto veidą ir krašto tapatumą“, – rašoma visuomenės vertinimui pateiktame dokumente.
Anuomet bažnyčios bokštas siekė 75 metrus ir buvo matomas iš visų uostamiesčio pusių.
Rūsyje – osuarijus
Bažnyčios bokštas bus septynių aukštų. Požeminėje dalyje formuojamas rūsys, kuriame numatoma eksponuoti restauruotus bokšto pamatų fragmentus.
Dalį rūsio pagal poreikį galima naudoti kaip osuarijų – kriptą, kurioje specialiose dėžutėse būtų saugomi ankstesnių tyrimų metu atrastų žmonių palaikai.
Archeologinių tyrimų metu nustatyta, jog pirmo aukšto sienos buvo labai storos – apie 1,8–2 metrų pločio.
Tokių sienų šiais laikais niekas nebestato, tačiau siekiant išsaugoti buvusių patalpų struktūrą formuojamas „kiautas“, kuris išlaiko buvusių sienų storį, o jame bus įrengiamos statinio funkcijai reikalingos patalpos.
Dalyje sienų įrengiama laiptinė, kitose dalyse – techninės patalpos.
Pirmajame aukšte numatoma įrengti erdves lankytojams, turizmo ir informacijos vietą.
Nuo antrojo iki penktojo aukšto planuojama suformuoti muziejines, ekspozicines, edukacines erdves.
Jose bus pasakojama apie bažnyčios ir miesto istoriją.
Viršūnėje – varpinė
Nuo šešto iki septinto aukšto, virš stačiakampės dalies atkuriamoje „ažūrinėje karūnoje“ numatoma kelių lygių apžvalgos aikštelė.
Varpinės bokšto viršūnėje numatyta ir vieta varpams kabinti.
Bažnyčioje planuojama įrengti liftą žmonėms su negalia.
Nors pastate stacionarios darbo vietos nenumatomos, projektuojami skirtingi temperatūriniai režimai – pirmame aukšte numatoma įrengti šildymą, nuo antro iki penkto aukšto šildymas bus tik palaikomojo pobūdžio. Dalis penkto aukšto ir apžvalgos aikštelės – nešildomi.
Projekte numatytos trejos patekimo į vidų durys. Kadangi istorinių duomenų apie buvusias bokšto durų architektūrines formas nėra, durys projektuojamos pagal analogiškus durų pavyzdžius.
Numatomos medinės durys su trisluoksniu bronzos dekoratyviniu kaustymu.
Bokšto aštuoniakampėje dalyje siūloma įrengti keturis laikrodžius pagal ikonografinę medžiagą.
Viršutinėje dalyje numatomas metalinis kryžius ir sfera po kryžiumi.
Po kryžiumi siūloma plieninė vėtrungė su pagrindinėmis datomis, susijusiomis su bažnyčios istorija.
Bažnyčią ruošiasi atstatyti viešoji įstaiga „Klaipėdos Šv. Jono bažnyčios bokšto atkūrimas“, įsteigta Klaipėdos miesto evangelikų liuteronų parapijos.
