Antikorupcinė sistema atitinka reikalavimus

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai (KVJUD) trečią kartą suteiktas tarptautinis sertifikatas esą dar kartą patvirtina nuoseklią bendrovės poziciją laikantis aukščiausių skaidrumo standartų.
Anot direkcijos vadovų, atsakomybė ir patikimumas uosto direkcijoje yra ne skambi deklaracija, o sąmoningai pasirinktos vertybės, kuriomis vadovaujamasi kasdieniame darbe.
Gautas minėto standarto sertifikatas patvirtina, kad bendrovėje veikia kokybiška antikorupcinė vadybos sistema, yra numatytos efektyvios apsisaugojimo nuo korupcijos apraiškų priemonės ir organizacija veiklą vykdo skaidriai bei etiškai.
Jau trečiąjį Klaipėdos uosto direkcijos antikorupcinės vadybos sistemos auditą atliko Lietuvoje veikianti bendrovė „Confidentia“, „QMS Italia S.r.l.“ ir akredituota sertifikacinė bendrovė „QMSCERT Audits Inspections Certifications“.
Patikros metu vertintos Klaipėdos uosto direkcijos priemonės, kuriomis mažinamos korupcijos apraiškų grėsmės.
Audito ataskaitoje akcentuotas įgyvendinamų priemonių, apimančių įvairius mokymus, kontrolę, vadovybės lyderystę, rizikų vertinimą ir pan., efektyvumas.
ISO 37001:2016 standartas numato būdus ir priemones, mažinančias korupcijos riziką, stiprinančias skaidrumą įvairiuose veiklos segmentuose.
Įmonių sprendimai diegti tokį standartą kartu reiškia ir atsakingą požiūrį į grėsmių valdymą bei geros reputacijos siekį.
Antikorupcinė vadybos sistema Klaipėdos uosto direkcijoje įdiegta 2018 m., o tarptautiniu standartu pirmąkart ji buvo įvertinta 2019 m.
Direkcija buvo viena pirmųjų valstybės įmonių, kurioje ši sistema yra oficialiai sertifikuota.
Antrą kartą sertifikatas trejiems metams buvo suteiktas 2022 m.
Dabar patvirtintas sertifikatas galios iki 2028 m.
Visą šį laikotarpį kiekvienais metais bus atliekami antikorupcinės vadybos sistemos priežiūros auditai, kuriais siekiama išlaikyti aukštą vadybos sistemos kokybę.
