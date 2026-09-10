Apie psichikos sveikatą be nutylėjimų: kviečiame į Atviros psichiatrijos mėnesio renginius

Apie tai šiemet kviečia kalbėtis Atviros psichiatrijos mėnuo, prie kurio jau penktus metus jungiasi Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filialas. Atviros psichiatrijos mėnuo Lietuvoje minimas jau 22-ąjį kartą, ilgainiui jis tapo visą Lietuvą apimančia tradicija. Atviros psichiatrijos mėnuo vyksta tarp dviejų psichikos sveikatai svarbių datų – Pasaulinės savižudybių prevencijos dienos, minimos rugsėjo 10-ąją, ir Pasaulinės psichikos sveikatos dienos spalio 10-ąją.
Respublikinės Klaipėdos ligoninės komanda kviečia į atvirus renginius, paskaitas, individualias anonimines konsultacijas bei praktinius terapinius užsiėmimus.
„Psichikos sveikatos sunkumai gali paliesti kiekvieną, tačiau žmogus neturėtų su jais likti vienas. Vis dar pasitaiko, kad kreiptis pagalbos delsiama dėl baimės, gėdos ar išankstinių nuostatų, nors šiuolaikinė psichiatrija siūlo daug veiksmingų ir individualiai pritaikomų pagalbos būdų. Atviros psichiatrijos mėnesiu norime dar labiau priartėti prie žmonių, suteikti patikimų žinių, atsakyti į rūpimus klausimus ir parodyti, kad rūpinimasis savo psichikos sveikata yra ne silpnumo, o sąmoningumo ir atsakomybės ženklas. Kartais vienas laiku įvykęs pokalbis gali tapti labai svarbia sveikimo pradžia“, – sako Psichiatrijos filialo vadovė gydytoja psichiatrė Loreta Šiaudvytytė.
Mėnuo, padedantis psichiatriją pažinti be išankstinių nuostatų
Pagrindinis Atviros psichiatrijos mėnesio iniciatyvos tikslas yra mažinti psichikos sveikatos sutrikimų ir jų gydymo stigmą, paneigti vis dar gajus mitus apie psichiatriją, supažindinti visuomenę su šiuolaikinės pagalbos galimybėmis ir paskatinti žmones nelaukti, kol sunkumai taps nebepakeliami.
Atvirumas šioje srityje turi labai konkrečią prasmę. Kuo daugiau žmogus žino apie psichikos sveikatą ir gydymo būdus, tuo lengviau jam atpažinti sunkumus, priimti sprendimą kreiptis pagalbos ir suprasti, kad psichikos sveikatos sutrikimas nėra nei asmeninė silpnybė, nei gėdos ženklas.
„Ramus. Nes pasirengęs“
Kiekvienais metais Atviros psichiatrijos mėnuo turi savitą temą. Šiemet ji – „Ramus. Nes pasirengęs“. Dėmesys skiriamas žmogaus savijautai nuolatinės karo grėsmės ir geopolitinio neapibrėžtumo akivaizdoje.
Nerimas dėl karo nėra savaime perdėtas ar nenormalus, tai yra suprantama žmogaus reakcija į galimą pavojų. Tačiau ilgai trunkanti įtampa gali sekinti, trikdyti miegą, mažinti gebėjimą susikaupti, skatinti bejėgiškumo jausmą ir veikti fizinę sveikatą.
Pasirengimas nereiškia nuolatinio gyvenimo pavojaus režimu. Priešingai – aiškios žinios, konkretus veiksmų planas, gebėjimas atpažinti savo reakcijas ir mokėjimas padėti sau mažina nežinomybę bei grąžina kontrolės jausmą. Šių metų renginiuose specialistai kalbės apie streso ir nerimo valdymą, nervų sistemos savireguliaciją, miego svarbą ir psichologinį pasirengimą galimoms krizėms.
Kodėl prie iniciatyvos jungiasi Respublikinė Klaipėdos ligoninė?
Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filialas yra viena svarbiausių psichikos sveikatos priežiūros įstaigų Vakarų Lietuvoje. Šiame filiale ambulatorinė ir stacionarinė pagalba teikiama ne tik Klaipėdos miesto, bet ir viso regiono vaikams, paaugliams bei suaugusiesiems.
Filiale teikiamas itin platus Lietuvoje prieinamų psichikos sveikatos priežiūros paslaugų spektras. Pagalba apima ne tik medikamentinį gydymą, bet ir skirtingų krypčių psichoterapiją, psichologinę bei socialinę pagalbą, ergoterapiją, kineziterapiją, dailės, muzikos ir šokio-judesio terapiją bei kitus metodus. Sunkiomis būklėmis sergantiems pacientams taikoma ir elektroimpulsų terapija – vienas veiksmingiausių gydymo metodų tais atvejais, kai kiti gydymo būdai nepadeda arba būtinas greitas klinikinis poveikis.
Per pastaruosius metus Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filialas reikšmingai keitėsi. Vis labiau įsitvirtina biopsichosocialinis požiūris, kai vertinama ne vien žmogaus diagnozė ar simptomai, bet ir jo psichologinė būsena, gyvenimo aplinkybės, santykiai bei socialinė aplinka.
Vaistai daugeliui pacientų išlieka svarbi ir būtina gydymo dalis, tačiau vien jų ne visada pakanka geresnei gyvenimo kokybei ir stabiliai remisijai pasiekti. Todėl šiuolaikinėje psichiatrijoje vis daugiau reikšmės tenka psichoterapijai, psichosocialinėms intervencijoms, kasdienių įgūdžių atkūrimui, terapinėms veikloms ir bendruomenės palaikymui.
Keičiasi gydymo galimybės, metodai ir pati psichiatrija, tačiau visuomenės nuostatos kinta lėčiau. Dalis žmonių vis dar vengia kreiptis į gydymo įstaigą, bijodami diagnozės, aplinkinių vertinimo ar galimų pasekmių. Atviros psichiatrijos mėnuo yra galimybė pamatyti, kaip ši pagalba teikiama šiandien, susitikti su specialistais, užduoti rūpimus klausimus ir gauti profesionalią pagalbą saugioje aplinkoje.
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