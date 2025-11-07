„Atostogų parko“ 10-metis, pakeitęs poilsio žemėlapį

Renginys, simbolizavęs dešimtmetį kurtą bendrystę, apėmė Vakarų Lietuvos turizmo konferenciją, azartiškas plaukimo varžybas ir šventinį furšetą.
Padėka už dešimtmetį bendrystės
Renginio metu „Atostogų parko“ direktorius Ričardas Jovaiša, kreipdamasis į svečius, neslėpė jaudulio ir dėkingumo: „Prieš dešimt metų tai buvo tik svajonė plynlaukėje. Šiandien matau čia susirinkusius bičiulius, partnerius ir komandą – žmones, kurie patikėjo ta svajone ir padėjo ją paversti realybe. Esu be galo dėkingas kiekvienam iš jūsų už pasitikėjimą, partnerystę ir indėlį į šią sėkmės istoriją. Šis jubiliejus – ne mano vieno, o visų mūsų bendras laimėjimas.“
Nuo skeptiškos šypsenos iki regiono pasididžiavimo
Jam antrino buvęs Kretingos rajono meras Juozas Mažeika, neslėpęs pradinio skepticizmo: „Turiu atvirai pripažinti, kad kai Ričardas pirmą kartą pristatė šią viziją, ji atrodė beveik neįgyvendinama svajonė. Buvau skeptiškas. Šiandien galiu tik pasidžiaugti, kad buvau
neteisus. „Atostogų parkas“ tapo Kretingos rajono sėkmės istorija ir pasididžiavimu, įrodžiusiu, kad didelės ambicijos gali virsti realybe.“
Įvertinimas – tarptautinis „Žaliasis raktas“
Vienu iš svarbiausių šventės akcentų tapo tarptautinio „Žaliojo rakto“ sertifikato įteikimas. Oficialus „Žaliojo rakto“ programos atstovas Lietuvoje Renaldas Rimavičius, teikdamas apdovanojimą, pabrėžė komplekso indėlį į tvarų turizmą: „Žaliasis raktas“ – tai ne tik sertifikatas, tai įsipareigojimas veikti atsakingai. „Atostogų parkas“ rodo išskirtinį pavyzdį, kaip didelis kompleksas gali sėkmingai integruoti tvarius sprendimus, tausoti išteklius ir kartu teikti aukščiausios kokybės paslaugas. Džiaugiamės galėdami priimti „Atostogų parką“ į tarptautinę atsakingų verslų šeimą.“
Mokslo ir sveikatos sintezė
Jubiliejuje dalyvavę mokslo atstovai, prisidėję prie komplekso mineralinio vandens tyrimų, pabrėžė jo unikalumą.
„Man didelė garbė būti šios istorijos dalimi. Mūsų tyrimai patvirtino, kad čia esantis mineralinis vanduo pasižymi išskirtinėmis savybėmis, kurios teigiamai veikia visą organizmą kompleksiškai“, – teigė doc. dr. Lolita Rapolienė.
Jai pritarė prof. dr. Alvydas Juocevičius: „Šis kompleksas turi milžinišką potencialą reabilitacijos ir prevencinės medicinos srityje. Tai, kas čia padaryta, yra puikus pavyzdys, kaip gamtos turtai gali tarnauti žmogaus sveikatai.“
Klaipėdos universiteto Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedros vedėja prof. dr. Daiva Mockevičienė akcentavo partnerystės svarbą: „Klaipėdos universitetas didžiuojasi partneryste, kur mokslas ir praktika susijungia vardan žmogaus gerovės ir sveikatingumo idėjų sklaidos.“
Renginys, suvienijęs regioną
Šventinė diena prasidėjo Vakarų Lietuvos turizmo konferencija „Vakarų Lietuva: iššūkiai ir galimybės turizmo sektoriui“, kurioje regiono lyderiai aptarė ateities planus.
Neringos meras Darius Jasaitis džiaugėsi bendradarbiavimu: „Mes, kaip kaimynai, džiaugiamės „Atostogų parko“ sėkme. Jie stiprina visą pajūrio klasterį, o tai naudinga ir Neringai. Turime dirbti išvien.“
Didžiausio azarto sulaukė jubiliejinės plaukimo varžybos „Plauk už miestą!“, kurios tampa gražia regiono tradicija. Savivaldybių atstovai varžėsi 50 metrų distancijoje laisvuoju stiliumi, kovodami dėl 10-mečio taurės.
Po įtemptos ir smagios kovos nugalėtojų taures iškovojo:
- I vieta: Klaipėda – Edvinas Česnakas
- II vieta: Kėdainiai – Faustas Dailyda
- III vieta: Plungė – Dominyka Rapšytė
Šių savivaldybių gyventojams „Atostogų parkas“ dovanoja specialias nuolaidas apsilankymui Vandens ir pirčių erdvėje.
Vakarą vainikavo šventinis furšetas, kurio metu svečiai neformalioje aplinkoje dalijosi įspūdžiais, mezgė naujus ryšius ir sveikino kompleksą su garbingu jubiliejumi.
Naujausi komentarai