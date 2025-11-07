 „Atostogų parko“ 10-metis, pakeitęs poilsio žemėlapį

2025-11-07 13:39 diena.lt inf.

Lapkričio 6-ąją didžiausias Vakarų Lietuvoje poilsio ir sveikatingumo kompleksas „Atostogų parkas“ iškilmingai paminėjo savo 10-ies metų jubiliejų. Į šventę susirinkę garbūs svečiai – politikos, mokslo, verslo ir visuomenės atstovai – dalinosi prisiminimais apie drąsią komplekso pradžią ir negailėjo liaupsių dešimtmečio pasiekimams.

Neringos meras Darius Jasaitis su žmona Kristina Jasaitiene ir Neringos savivaldybės vicemeras Sigitas Šveikauskas su žmona Meidūne Šveikauskiene. Dr. Daumantas Bočkus, Klaipėdos universiteto (KU) mokslininkas ir Sveikatos tyrimų ir inovacijų mokslo centro projektų vadovas Klaipėdos universiteto atstovės Gabija Jurgutytė, Rasa Jurčuvienė ir Akvilė Leukošiūtė. Prof. dr. Alvydas Juocevičius, VUL Santaros klinikų gydytojas. Klaipėdos valstybinės kolegijos dekanė dr. Jurgita Kasparienė ir Verslo administravimo katedros vedėjas Mantas Saltykovas. Buvęs Kretingos rajono meras Juozas Mažeika su žmona Ilona Mažeikiene. Lietuvos Respublikos Seimo narė Violeta Turauskaitė ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos narė Jolanta Gedvilaitė. Užimtumo tarnybos Kretingos sk. vedėja Edita Gustauskienė ir Užimtumo tarnybos atstovė Lina Penkauskienė. Kretingos rajono politikas Tadas Naudžius su žmona Audra Naudžiene. „Atostogų parko“ direktorius Ričardas Jovaiša ir „Atostogų parko“ SPA vadovė Laima Lelienė. Kunigas brolis Astijus Kungys. HBH vadovai Laura Matulevičiūtė ir Matas Matulevičius su žmona. „Urbo“ banko Klaipėdos sk. vadovas Vaidas Vyšniauskas. Klaipėdos universiteto doc. dr. Lolita Rapolienė. Klaipėdos universiteto prof. dr. Daiva Mockevičienė, Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedros vedėja. Laikraščio „Pajūrio naujienos“ redaktorė Vitalija Vitkauskienė. „Žaliojo rakto“ programos koordinatorius Lietuvoje Renaldas Rimavičius. Antanas Kalnius, Kretingos rajono savivaldybės meras. Lietuvos Respublikos Seimo narys, buvęs Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas. Kretingos rajono tarybos narė Jolanta Girdvainė. Palangos turizmo informacijos centro direktorė Rasa Kmitienė. Lina Čekanavičė, UAB "Klaipėdos dienraštis" vadovė, vyriausias redaktorius Saulius Pocius ir Pardavimų projektų vadovė Daiva Kaktavičienė. Nina Puteikienė, Lietuvos jūrų muziejaus Kultūros komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vedėja ir Urtė Pipynytė, Lietuvos jūrų muziejaus Kultūros komunikacijos ir rinkodaros skyriaus muziejininkė-kultūrinės veiklos organizatorė. Nuomonės formuotoja Agnė Bastienė ir verslininkas Deivydas Bastys. Danutė Kunčienė, Sveikatos klubo „Žolinčių akademija“ prezidentė, lektorė. Konferencija Konferencija Konferencija Plaukimo varžybos Plaukimo varžybos Plaukimo varžybos Plaukimo varžybos Plaukimo varžybos Plaukimo varžybos

Renginys, simbolizavęs dešimtmetį kurtą bendrystę, apėmė Vakarų Lietuvos turizmo konferenciją, azartiškas plaukimo varžybas ir šventinį furšetą.

Padėka už dešimtmetį bendrystės

Renginio metu „Atostogų parko“ direktorius Ričardas Jovaiša, kreipdamasis į svečius, neslėpė jaudulio ir dėkingumo: „Prieš dešimt metų tai buvo tik svajonė plynlaukėje. Šiandien matau čia susirinkusius bičiulius, partnerius ir komandą – žmones, kurie patikėjo ta svajone ir padėjo ją paversti realybe. Esu be galo dėkingas kiekvienam iš jūsų už pasitikėjimą, partnerystę ir indėlį į šią sėkmės istoriją. Šis jubiliejus – ne mano vieno, o visų mūsų bendras laimėjimas.“

„Atostogų parko“ direktorius Ričardas Jovaiša ir „Atostogų parko“ SPA vadovė Laima Lelienė. / Partnerių nuotr.

Nuo skeptiškos šypsenos iki regiono pasididžiavimo

Jam antrino buvęs Kretingos rajono meras Juozas Mažeika, neslėpęs pradinio skepticizmo: „Turiu atvirai pripažinti, kad kai Ričardas pirmą kartą pristatė šią viziją, ji atrodė beveik neįgyvendinama svajonė. Buvau skeptiškas. Šiandien galiu tik pasidžiaugti, kad buvau

neteisus. „Atostogų parkas“ tapo Kretingos rajono sėkmės istorija ir pasididžiavimu, įrodžiusiu, kad didelės ambicijos gali virsti realybe.“

Įvertinimas – tarptautinis „Žaliasis raktas“

Vienu iš svarbiausių šventės akcentų tapo tarptautinio „Žaliojo rakto“ sertifikato įteikimas. Oficialus „Žaliojo rakto“ programos atstovas Lietuvoje Renaldas Rimavičius, teikdamas apdovanojimą, pabrėžė komplekso indėlį į tvarų turizmą: „Žaliasis raktas“ – tai ne tik sertifikatas, tai įsipareigojimas veikti atsakingai. „Atostogų parkas“ rodo išskirtinį pavyzdį, kaip didelis kompleksas gali sėkmingai integruoti tvarius sprendimus, tausoti išteklius ir kartu teikti aukščiausios kokybės paslaugas. Džiaugiamės galėdami priimti „Atostogų parką“ į tarptautinę atsakingų verslų šeimą.“

„Žaliojo rakto“ programos koordinatorius Lietuvoje Renaldas Rimavičius. / Partnerių nuotr.

Mokslo ir sveikatos sintezė

Jubiliejuje dalyvavę mokslo atstovai, prisidėję prie komplekso mineralinio vandens tyrimų, pabrėžė jo unikalumą.

„Man didelė garbė būti šios istorijos dalimi. Mūsų tyrimai patvirtino, kad čia esantis mineralinis vanduo pasižymi išskirtinėmis savybėmis, kurios teigiamai veikia visą organizmą kompleksiškai“, – teigė doc. dr. Lolita Rapolienė.

Jai pritarė prof. dr. Alvydas Juocevičius: „Šis kompleksas turi milžinišką potencialą reabilitacijos ir prevencinės medicinos srityje. Tai, kas čia padaryta, yra puikus pavyzdys, kaip gamtos turtai gali tarnauti žmogaus sveikatai.“

Klaipėdos universiteto Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedros vedėja prof. dr. Daiva Mockevičienė akcentavo partnerystės svarbą: „Klaipėdos universitetas didžiuojasi partneryste, kur mokslas ir praktika susijungia vardan žmogaus gerovės ir sveikatingumo idėjų sklaidos.“

Klaipėdos universiteto prof. dr. Daiva Mockevičienė, Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedros vedėja. / Partnerių nuotr.

Renginys, suvienijęs regioną

Šventinė diena prasidėjo Vakarų Lietuvos turizmo konferencija „Vakarų Lietuva: iššūkiai ir galimybės turizmo sektoriui“, kurioje regiono lyderiai aptarė ateities planus.

Neringos meras Darius Jasaitis džiaugėsi bendradarbiavimu: „Mes, kaip kaimynai, džiaugiamės „Atostogų parko“ sėkme. Jie stiprina visą pajūrio klasterį, o tai naudinga ir Neringai. Turime dirbti išvien.“

Didžiausio azarto sulaukė jubiliejinės plaukimo varžybos „Plauk už miestą!“, kurios tampa gražia regiono tradicija. Savivaldybių atstovai varžėsi 50 metrų distancijoje laisvuoju stiliumi, kovodami dėl 10-mečio taurės.

Plaukimo varžybos / Partnerių nuotr.

Po įtemptos ir smagios kovos nugalėtojų taures iškovojo:

  • I vieta: Klaipėda – Edvinas Česnakas
  • II vieta: Kėdainiai – Faustas Dailyda
  • III vieta: Plungė – Dominyka Rapšytė

Šių savivaldybių gyventojams „Atostogų parkas“ dovanoja specialias nuolaidas apsilankymui Vandens ir pirčių erdvėje.

Vakarą vainikavo šventinis furšetas, kurio metu svečiai neformalioje aplinkoje dalijosi įspūdžiais, mezgė naujus ryšius ir sveikino kompleksą su garbingu jubiliejumi.

