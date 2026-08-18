Iš autobuso – tiesiai į perėją: klaipėdiečiai prakalbo apie pavojų

„Nesaugus sprendimas“
Klaipėdiečiai pastebi, kad prie kai kurių miesto autobusų stotelių pėsčiųjų perėjos įrengtos visai šalia. Išlipus iš transporto priemonės tenka žengti rizikingą žingsnį.
Kaip pavyzdžius gyventojai nurodė prie Molo ir Pasažo stotelių esančias perėjas.
„Tikrai baisu išlipus iš autobuso eiti per perėją autobusui iš priekio ar iš galo. Kažkoks absurdas ir nesaugus sprendimas. Juk ir vaikai lipa iš tų autobusų, ir senjorai – ne visi vairuotojai gali pamatyti, kas vyksta jiems už nugaros“, – savo nuogąstavimą išsakė pietinės miesto dalies gyventoja Deimantė.
Įsitikinti, kad saugu
Tokiose situacijose svarbiausia tampa ne tik tai, kur įrengta perėja, bet ir tai, ar pėsčiasis bei vairuotojas vienas kitą gali laiku pastebėti.
Iš už stovinčio autobuso į važiuojamąją dalį žengiantis žmogus vairuotojui sunkiai matomas, o pats pėsčiasis taip pat ne visada gali įvertinti, ar iš kitos pusės artėja automobilis.
Kelių eismo taisyklės numato, kad pėstieji į važiuojamąją dalį gali žengti tik įvertinę atstumą iki artėjančių transporto priemonių, jų greitį, taip pat turi įsitikinti, kad eiti yra saugu.
Jeigu transporto priemonė prieš pėsčiųjų perėją sustoja ar sulėtina greitį, kitas ta pačia kryptimi važiuojantis vairuotojas turi sulėtinti greitį arba sustoti ir tęsti kelionę tik įsitikinęs, kad perėjoje nėra pėsčiojo, kuriam galėtų sukelti pavojų.
Atitinka taisykles
Klaipėdos savivaldybės Transporto skyriaus patarėjo Gedimino Kalasūno teigimu, Molo stotelėje maršrutinis transportas sustoja važiuojamojoje dalyje, t. y. stotelė įrengta be įvažos (įlankos).
„Pėsčiųjų perėja įrengta už stotelės, transporto priemonių judėjimo kryptimi. Toks stotelės ir pėsčiųjų perėjos išdėstymas numatytas Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklių 34.2 papunktyje, kuris taikomas tais atvejais, kai maršrutinis transportas sustoja važiuojamojoje dalyje“, – situaciją aiškino patarėjas.
Iš už stovinčio autobuso į važiuojamąją dalį žengiantis žmogus vairuotojui sunkiai matomas, o pats pėsčiasis taip pat ne visada gali įvertinti, ar iš kitos pusės artėja automobilis.
Taip pat jis minėjo, kad Pasažo stotelė įrengta su įvaža (įlanka), o pėsčiųjų perėja yra prieš stotelę, transporto priemonių judėjimo kryptimi. Toks išdėstymas irgi atitinka Taisyklių 34.1 papunktį.
Anot G. Kalasūno, kai stotelė įrengta įlankoje, pėsčiųjų perėja prie pat stotelės įrengiama prieš ją, kad stotelėje sustojusi transporto priemonė neužstotų pėsčiųjų ir vairuotojų matomumo.
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