Baigiami intensyvūs paviršinių nuotekų tinklų remonto darbai ties H. Manto g. viaduku

Šioje atkarpoje jau anksčiau padidintas nuotekų siurblinės našumas, tačiau po ekstremalių liūčių vis dar kaupdavosi vanduo, todėl neišvengiamai reikėjo modernizuoti ir pačius tinklus. Atlikti darbai padidins tinklų pralaidumą ir prisidės prie miesto atsparumo ekstremaliems krituliams.
Nuo lapkričio 20 d. popietės eismas minėtoje teritorijoje vyksta įprastai: abejomis kryptimis transporto srautai gali judėti be apribojimų. Laikinų ribojimų liko tik lėtėjimo juostoje ties nusukimu į Dariaus ir Girėno g., važiuojant iš šiaurinės į pietinę miesto dalį. Atlikus pagrindinius darbus, probleminėje vietoje sumažės liūčių metu susikaupiančio vandens kiekiai ir pagerės bendras infrastruktūros funkcionalumas.
Iki šio mėnesio pabaigos dar bus atliekami keli papildomi tinklų tvarkymo darbai, tačiau eismo ribojimų jie nebesukels. Darbus vykdo rangovas UAB „Stakorda“, sutarties vertė – 173,5 tūkst. eurų be PVM.
„Klaipėdos vanduo“ dėkoja vairuotojams ir gyventojams už kantrybę ir supratingumą. Bendrovė toliau kryptingai investuoja į miesto tinklų atnaujinimą, stiprindama kritinę infrastruktūrą ir užtikrindama sklandų jos veikimą.
