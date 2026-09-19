 Baigiasi astronominė vasara

Baigiasi astronominė vasara

2026-09-19 05:00
Asta Dykovienė

Šį savaitgalį baigiasi astronominė vasara. Anot sinoptikų, fiziškai pajusime artėjantį rudenį. Kitą savaitę oras kasdien pamažu vės, bet išliks malonus. Pirmą savaitės pusę neišvengsime lietaus, tačiau paskui nusistovės sausesni orai.

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Prognozės: šis savaitgalis ir visa ateinanti savaitė savo orais primins iš lėto įsibėgėjantį rudenį.
Prognozės: šis savaitgalis ir visa ateinanti savaitė savo orais primins iš lėto įsibėgėjantį rudenį. / L. Balandžio/BNS nuotr.

Šiandien pūs vidutinio stiprumo pietvakarių vėjas, sustiprėsiantis iki 15–18 m/s. Be žymesnio lietaus, oras sušils iki 17–19 laipsnių šilumos.

Sekmadienio naktį išliks tokio pat stiprumo pietvakarių vėjas, dieną – pietvakarių, vakarų. Naktį prognozuojamas lietus, dieną – nedidelis lietus, temperatūra naktį – 13–15 laipsnių šilumos, dieną – plius 16–18 laipsnių.

Pirmadienio naktį pūs gūsingas vakarų, šiaurės vakarų vėjas, dieną – šiaurės vakarų. Naktį gerokai palis, dieną lis nesmarkiai. Oro temperatūra naktį – 12–14, dieną – plius 14–16 laipsnių.

Antradienio naktį pūs šiaurės vakarų, šiaurės vėjas, dieną – šiaurės, 7–12 m/s, gūsiai – 15 m/s. Naktį – nedidelis lietus, dieną – lietus. Oro temperatūra naktį – 11–13 laipsnių šilumos, dieną sušils iki plius 14–16 laipsnių.

Trečiadienio naktį ir dieną išliks vidutinio stiprumo šiaurinių krypčių vėjas. Naktį prognozuojamas nedidelis lietus, dieną – be žymesnio lietaus, temperatūra naktį 10–12 laipsnių, dieną sušils iki plius 13–15 laipsnių.

Ketvirtadienio naktį pūs 5–10 m/s šiaurės rytų, šiaurės vėjas, dieną – šiaurės, šiaurės vakarų, 7–12 m/s. Ketvirtadienio parą nelis. Oro temperatūra naktį – 9–11 laipsnių šilumos, dieną – plius 12–14.

Penktadienio naktį išliks 8–13 m/s stiprumo šiaurės vakarų vėjas, dieną – šiaurės vakarų, vakarų, vėjo gūsiai sieks 15 m/s. Naktį be lietaus, dieną – be žymesnio lietaus. Temperatūra naktį – plius 11–13, dieną – 13–15 laipsnių šilumos.

Kitą savaitgalį vyraus vidutinio stiprumo vakarų, pietvakarių vėjas, be lietaus. Temperatūra naktimis 12–14 laipsnių šilumos, dienomis sušils iki plius 14–16 laipsnių.

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