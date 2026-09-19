Baigiasi astronominė vasara

Šiandien pūs vidutinio stiprumo pietvakarių vėjas, sustiprėsiantis iki 15–18 m/s. Be žymesnio lietaus, oras sušils iki 17–19 laipsnių šilumos.
Sekmadienio naktį išliks tokio pat stiprumo pietvakarių vėjas, dieną – pietvakarių, vakarų. Naktį prognozuojamas lietus, dieną – nedidelis lietus, temperatūra naktį – 13–15 laipsnių šilumos, dieną – plius 16–18 laipsnių.
Pirmadienio naktį pūs gūsingas vakarų, šiaurės vakarų vėjas, dieną – šiaurės vakarų. Naktį gerokai palis, dieną lis nesmarkiai. Oro temperatūra naktį – 12–14, dieną – plius 14–16 laipsnių.
Antradienio naktį pūs šiaurės vakarų, šiaurės vėjas, dieną – šiaurės, 7–12 m/s, gūsiai – 15 m/s. Naktį – nedidelis lietus, dieną – lietus. Oro temperatūra naktį – 11–13 laipsnių šilumos, dieną sušils iki plius 14–16 laipsnių.
Trečiadienio naktį ir dieną išliks vidutinio stiprumo šiaurinių krypčių vėjas. Naktį prognozuojamas nedidelis lietus, dieną – be žymesnio lietaus, temperatūra naktį 10–12 laipsnių, dieną sušils iki plius 13–15 laipsnių.
Ketvirtadienio naktį pūs 5–10 m/s šiaurės rytų, šiaurės vėjas, dieną – šiaurės, šiaurės vakarų, 7–12 m/s. Ketvirtadienio parą nelis. Oro temperatūra naktį – 9–11 laipsnių šilumos, dieną – plius 12–14.
Penktadienio naktį išliks 8–13 m/s stiprumo šiaurės vakarų vėjas, dieną – šiaurės vakarų, vakarų, vėjo gūsiai sieks 15 m/s. Naktį be lietaus, dieną – be žymesnio lietaus. Temperatūra naktį – plius 11–13, dieną – 13–15 laipsnių šilumos.
Kitą savaitgalį vyraus vidutinio stiprumo vakarų, pietvakarių vėjas, be lietaus. Temperatūra naktimis 12–14 laipsnių šilumos, dienomis sušils iki plius 14–16 laipsnių.
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