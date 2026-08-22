Balkonas augintiniui – tarsi spąstai

Klaipėdoje vis dažniau pastebima atvejų, kai augintiniai paliekami balkonuose, kartais – ilgesniam laikui. Itin karštą dieną toks sprendimas gyvūnui gali būti pražūtingas.
Gyvūnai kelia triukšmą
Pasak gyventojų, kai kurie šeimininkai, išeidami į darbą ar kitais reikalais, gyvūnus palieka balkonuose – galbūt siekdami apsaugoti namus nuo augintinių išdaigų ar dėl kitų priežasčių.
Klaipėdiečių teigimu, balkonuose ilgesniam laikui paliekami tiek šunys, tiek katės.
Kai kurie aplinkinių butų gyventojai pasakoja girdintys nuo ankstaus ryto iki vakaro lojančius ar kaukiančius šunis, o kartais toks triukšmas tęsiasi ir naktimis, trukdo ilsėtis.
Kaitros grėsmė
Esant aukštai oro temperatūrai, gyvūnui gresia perkaitimas, nes balkone ne visuomet pakanka pavėsio ar vietos pasislėpti nuo tiesioginių saulės spindulių.
Pastebėjus netinkamomis sąlygomis laikomus augintinius, klaipėdiečiai raginami nelikti abejingi ir apie tokius atvejus kuo greičiau pranešti policijai ar kitoms atsakingoms institucijoms, kad būtų įvertinta gyvūno būklė ir laikymo sąlygos.
Gali baigtis mirtimi
Veterinarijos gydytoja Ingrida Mileškinienė įspėja, kad tokioje erdvėje gyvūno būklė greitai gali tapti kritine.
„Pagrindinis pavojus – perkaitimas, vadinamas saulės smūgiu, kai gyvūnui staigiai pakyla temperatūra. Kaip ir žmogui, kai perkaista saulėje. Tai yra ganėtinai kritinė būklė, ypač tam tikroms veislėms. Ir jeigu laiku nesikreipiama pagalbos, gali baigtis mirtimi“, – teigė I. Mileškinienė.
Pasak veterinarės, riziką didina ne tik greitai įkaistanti įstiklinto balkono erdvė, bet ir tai, kad dėl karščio bei patiriamo diskomforto gyvūnas gali bandyti iš jos ištrūkti.
„Jeigu balkonas nėra įstiklintas ir gyvūnas gali per jį peršokti, tuomet atsiranda ir kritimo bei traumų tikimybė“, – pabrėžė I. Mileškinienė.
Vandens dubenėlis neišgelbės
O balkone paliktas dubenėlis vandens, anot specialistės, nuo perkaitimo neapsaugo.
Čia yra beveik tas pats, kas palikti gyvūną automobilyje karštą dieną.
„Tai, aišku, yra geriau negu nepalikti visiškai nieko, bet karštomis dienomis tikrai tai problemos neišspręs. O tikėtis, kad tą dieną tame balkone nebus karšta, labai sudėtinga, nes orai permainingi – būna, kad iš ryto saulės nėra, po pietų saulė užkaitina, ir gyvūnui pasidaro blogai. Čia yra beveik tas pats, kas palikti gyvūną automobilyje karštą dieną“, – teigė veterinarijos gydytoja.
Tačiau karštis nėra vienintelė problema – ilgesnis buvimas nedidelėje, uždaroje erdvėje gali gyvūnui sukelti papildomą diskomfortą ir stresą.
„Priklausomai nuo to, koks yra augintinio dydis ir veislė. Mažesni šuniukai galbūt tiek streso nepatiria, bet didesnių šunų kūnams yra sunku apsisukti toje erdvėje. Aišku, kad jiems keliamas diskomfortas ir stresas“, – aiškino I. Mileškinienė.
Gyvūnui nepatogumų gali sukelti ir tai, kad balkonas tampa vienintele jo buvimo vieta visai dienai.
„Jam neabejotinai kyla stresas, nes jis negali laisvai judėti, nueiti į savo įprastą gulėjimo vietą, pasiekti dubenėlį ar pasirinkti, kur jam patogiau būti“, – teigė veterinarijos gydytoja.
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