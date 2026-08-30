Baltijoje – tarptautinės pratybos

Aktyvioji dalis – jūroje
Pratybų metu orlaivių įgulos mokėsi, kaip elgtis avarinio nusileidimo ant vandens atveju, kaip saugiai palikti orlaivį ir naudotis turimomis gelbėjimosi priemonėmis.
Tokie mokymai leidžia praktiškai treniruoti veiksmus situacijoje, kai po avarijos jūroje įgulai tenka išgyventi ir laukti pagalbos.
Aktyvioji pratybų dalis vyko Baltijos jūroje.
Mokymuose buvo imituojamos situacijos, su kuriomis orlaivio įgula galėtų susidurti po avarinio nusileidimo ant vandens.
Kariai treniravosi ne tik išsigelbėti iš avarinės situacijos, bet ir išlaikyti gyvybingumą bei pasirengimą gelbėjimo operacijai.
Stiprinama tarpusavio sąveika
Skraidantis personalas tokio pobūdžio išgyvenimo vandenyje pratybose turi dalyvauti kas trejus metus.
Periodiškas praktinių įgūdžių atnaujinimas leidžia užtikrinti, kad orlaivių įgulos būtų pasirengusios tinkamai veikti avarinio nusileidimo ant vandens atveju ir išgyventi iki gelbėtojų atvykimo.
„Baltic Bikini“ pratybos skirtos ne vien individualiems karių įgūdžiams.
Jose taip pat stiprinamas skirtingų Baltijos šalių karinių vienetų bendradarbiavimas ir tarpusavio sąveika.
Tokie mokymai leidžia įguloms ir gelbėjimo pajėgoms geriau pasirengti veikti kartu realios avarijos atveju.
Pratybas organizavo latviai
2026 m. pratybas organizavo Latvijos karinės oro pajėgos.
Lietuvos, Latvijos ir Estijos karių dalyvavimas leido keistis patirtimi ir kartu tobulinti procedūras, kurios būtų taikomos ieškant ir gelbėjant virš vandens avariją patyrusio orlaivio įgulą.
Prieš bendras pratybas Baltijos šalių kariai atskirai rengėsi atlikti veiksmus, reikalingus išgyventi po avarinio orlaivio nusileidimo ant vandens.
Toks pasirengimas yra svarbi bendrų mokymų dalis, nes leidžia kariams į bendrą pratybų etapą atvykti jau turint reikiamus pagrindinius įgūdžius.
Tarptautinės išgyvenimo jūroje pratybos „Baltic Bikini“ pradėtos rengti 1999 metais, Lietuvai ir Danijai pradėjus bendradarbiauti paieškos ir gelbėjimo srityje.
Pirmieji mokymai buvo organizuoti Danijoje, kur Baltijos šalių kariams buvo suteiktos žinios ir praktiniai įgūdžiai, padedantys išgyventi bei išsigelbėti orlaiviui avariniu būdu nusileidus ant vandens.
Nuo 2004 m. pratybas Baltijos šalys pradėjo organizuoti savarankiškai, kasmet jas rengdamos rotacijos principu Lietuvoje, Latvijoje arba Estijoje.
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