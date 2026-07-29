Bangose – per plauką nuo mirties

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnų pirminiais duomenimis, antradienį, 18.50 val., gautas pranešimas, kad jūroje skęsta žmogus.
Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos budintis ugniagesys gelbėtojas patvirtino apie šį įvykį.
„Kai mes atvykome, jis jau buvo krante. Paplūdimio gelbėtojai ant savo keturračio nuvežė jį iki medikų“, – pasakojo ugniagesys.
Priešgaisrinės gelbėjimo ir apsaugos departamento įvykių suvestinėje rašoma, kad prie molo vyrą nešė srovė jūros link, jis buvo apie 200 metrų nuo kranto.
Atvykus ugniagesiams, žmogus jau buvo išmestas į krantą, o galbūt išplaukė pats.
„Klaipėdos paplūdimių“ gelbėtojų vadas Aleksandras Siakki pažymėjo, kad minėtoje teritorijoje paplūdimių gelbėtojai nebudi, tačiau į įvykį sureagavo ir suteikė pagalbą.
Manoma, kad bendruoju pagalbos telefonu 112 paskambino kažkas iš sportininko draugų.
Jis vilkėjo neopreninį kostiumą, kuris laiko žmogų vandens paviršiuje.
„Gelbėtojai nubėgo į įvykio vietą, pamatė, kaip vyrą pagavo banga ir išmetė į krantą. Jis vilkėjo neopreninį kostiumą, kuris laiko žmogų vandens paviršiuje. Žmogus buvo sąmoningas, bet prigėręs labai daug vandens, vėmė, jam buvo labai bloga. Gelbėtojai ir mūsų medikas suteikė pirmąją pagalbą, paguldė ant neštuvų ir nunešė į greitosios pagalbos medikų automobilį, vyras buvo išvežtas į ligoninę. Esmė ta, kad kai yra tokia audra, didelis bangavimas, dėl saugumo jėgos aitvarų sportininkai turi dėvėti gelbėjimo liemenę ir šalmą“, – teigė A. Siakki.
Tuo pat metu paplūdimyje buvęs klaipėdietis pasidalijo, kad vyriškis į krantą išplaukė pats.
„Vienas žmogus taip pat plaukė šalia jėgos aitvaru, pamatė, kad sportininką ėmė bangos skandinti, tad pranešė žmonėms, kad iškviestų gelbėtojus. Skęstantysis iki kranto išplaukė pats. Skubiai atvykus gelbėtojams, jie jį atgaivino. Buvo išsekęs ir prigėręs nemažai jūros vandens“, – pasakojo klaipėdietis.
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