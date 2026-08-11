Benamis klaipėdiečiams varo siaubą

Agresyvių girtų veikėjų riksmai namo kieme jau ne vieną dieną šiurpina Viršutinės g. 22 namo gyventojus.
Jų kieme, atsitempęs čiužinį, apsigyveno benamis, kuris nuolat čia linksminasi ir miega.
Žmonių teigimu, jis čia pat atlieka gamtinius reikalus, šiukšlina ir girtauja su savo bendrais.
Visai netoli, toje pačioje Viršutinėje gatvėje, 21 numeriu pažymėtame pastate veikia Klaipėdos nakvynės namai, tačiau benamis pasirinko gyventi daugiabučio kieme po medžiu, nes nakvynės namuose girtuokliauti draudžiama.
„Prašome Viešosios tvarkos skyriaus skubiai reaguoti, pašalinti nelegalią stovyklavietę (čiužinį) bei teritoriją sutvarkyti. Aktyvus asmuo būna apie 20 val., kartais prigula popiet. Čiužinį su užklotu būna pasidžiovęs arba užkišęs už medžio kamieno“, – prašyme valdininkams rašė klaipėdiečiai.
Klaipėdos savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus patarėjas Linas Lapinskas teigė, kad tokiu atveju geriausia yra kviesti policijos pareigūnus.
Naujausi komentarai