„Brabander“ misija audringoje Baltijoje

„Bangų rulete nepamatuosi, bet vėjas siekė iki 15 m/s. Sąlygos buvo jūrinės“, – juokėsi „Brabander“ kapitonas Ričardas Ramanauskas.
Pirmasis įskaitinis čempionato etapas tapo rimtu išbandymu ir buriuotojams, ir varžybų organizatoriams.
A ir B klasių jachtos įveikė 240, C klasės – 195 jūrmylių trasą.
Didžiąją lenktynių dalį pūtė 10–15 m/s vėjas.
Vienas trasos taškų buvo toli nuo kranto Baltijos jūroje įrengtas pripučiamas posūkio ženklas, vadinamas buja.
Jį į iš anksto numatytą vietą nugabeno teisėjų laivo funkciją atlikęs KU burlaivis „Brabander“.
„Reikėjo pataikyti į tikslias ženklo koordinates, kad jachtos jį rastų tamsoje. Visą naktį plaukiojome pirmyn ir atgal, stebėdami, kaip kiti laivai apsuka ženklą“, – pasakojo kapitonas.
Dėl didelio gylio ir sudėtingų oro sąlygų „Brabander“ negalėjo išmesti inkaro, todėl įgulai teko visą naktį dreifuoti ir manevruoti pirmyn bei atgal, stebint ženklą ir prie jo artėjančias jachtas.
„Brabander“ komanda dirbo pamainomis.
Reikėjo ne tik pasiekti nurodytą vietą, joje sulaukti visų varžybų dalyvių, bet po naktinio budėjimo per audringą jūrą saugiai grįžti į krantą.
„Dirbome pasikeisdami, miegodavome po porą valandų. Tiesa, miegas ne kažin koks – ridinėjiesi po gultą pirmyn ir atgal“, – naktį jūroje prisiminė R. Ramanauskas.
Nemažai tikslumo ir fizinių pastangų pareikalavo ne tik ženklo įrengimas, bet ir jo iškėlimas pasibaigus lenktynių etapui.
„Buvo nelengva ženklą pastatyti, dar sunkiau – ištraukti. Reikėjo per bangas prie jo priplaukti. Buvo ką veikti“, – pasakojo kapitonas.
Visa „Brabander“ kelionė į užduoties vietą, naktinis budėjimas ir grįžimas truko apie pusantros paros.
Nepaisant sudėtingų sąlygų, teisėjų laivo vaidmuo suteikė įgulai galimybę iš arti stebėti čempionatą.
„Jaučiausi kaip žiūrovas, sėdintis pirmoje parterio eilėje“, – šypsojosi R. Ramanauskas.
Čempionate kaip teisėjų laivas dalyvavo ir KU jūrinė jachta „Odisėja“. Kaip varžybų dalyvis universiteto bendruomenei atstovavo ir „Brabander“ įgulos narys, vyriausiasis kapitono padėjėjas Antanas Gerasimavičius su jachta „Tojana“.
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