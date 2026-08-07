Bulvare – naujas darbų etapas

Greitai darbai persikels ir po Pilies tiltu – čia bus betonuojama atraminė sienutė bei laiptai. Bus pradedami konstrukcinių sluoksnių įrengimo darbai būsimo dviračių tako zonoje.
Taip pat numatyta atnaujinti krantinės medinius apdailos elementus, įrengti povandenines lietaus nutekėjimo sistemas ir plyšinius lietaus surinkimo latakus.
„Ernesto Galvanausko bulvaras – viena išskirtinių Klaipėdos vietų, turinti didelį potencialą tapti dar patrauklesne tiek miestiečiams, tiek miesto svečiams. Judame pirmyn ir jau matome pokyčius. Nors dalis darbų yra mažiau pastebimi, jie labai svarbūs – atlikti archeologiniai tyrimai, pakloti vandentiekio, nuotekų ir lietaus tinklai, įrengti apšvietimo bei ryšių kabeliai. Siekiame, kad ši erdvė būtų patogi, jauki ir gyva visais metų laikais. Netrukus darbai prasidės ir po Pilies tiltu. Rugsėjo viduryje planuojame atverti patiltę saugiam gyventojų praėjimui iki Memelio miesto teritorijos bei laikinojo tako, kuriuo bus galima pasiekti Senąją perkėlą“, – sakė Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Jau įrengti ir drenažo tinklai, atliktas grunto iškasimas, suformuoti dangų konstrukciniai sluoksniai ties krantine. Teritorijoje jau išbetonuotos naujos laiptų pakopos.
Atnaujinant bulvarą siekiama sukurti patrauklią erdvę prie vandens – vietą, kur būtų malonu tiek ramiai pasivaikščioti, tiek aktyviai leisti laiką. Palei Dangės upę formuojama ramesnė pasivaikščiojimų zona su poilsio vietomis ir patogiu priėjimu prie krantinės.
Palei Memelio miestą drieksis platesnis dviračių takas.
Prie marių, netoli perkėlos, planuojamas ir meninis akcentas – akmenų kompozicija, primenanti legendą apie Dangės uosto užvertimą. Bus išsaugoti ir esami skvero akcentai, o dangose bei želdynuose atsispindės istorinis miesto užstatymas.
Tvarkoma daugiau kaip 15 tūkst. kvadratinių metrų teritorija. Čia bus naudojamos ilgaamžės, Klaipėdos kraštui būdingos medžiagos, įrengtas modernus apšvietimas ir vaizdo stebėjimo sistemos.
Naujausi komentarai