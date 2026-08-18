Būstą įsigijusi šeima šokiravo gyventojus: neužteko pinigų prabangiems daiktams

Viename skelbime elektroninėje erdvėje žmogus parašė, kad po būsto įsigijimo šeimai neliko pinigų, todėl šiuo metu labai praverstų bet kokia pagalba įsirengiant namus.
Klaipėdiečių buvo klausiama, galbūt kas nors turi nereikalingų daiktų ir galėtų juos padovanoti.
Labiausiai ieškota televizoriaus spintelės, tinkamos 55 colių televizoriui.
Taip pat prašyta šviesaus „boho“ stiliaus kavos staliuko.
Labiausiai ieškota televizoriaus spintelės, tinkamos 55 colių televizoriui. Taip pat prašyta šviesaus „boho“ stiliaus kavos staliuko.
Šeimai esą reikalinga ir mikrobangų krosnelė, pageidautina su grilio funkcija, taip pat praverstų įkraunamas dulkių siurblys su baterija.
Sąraše atsidūrė ir sienų dekoracijos bei paveikslai, kurie, pasak skelbimo autoriaus, suteiktų namams jaukumo.
Būtent toks konkretus norimų daiktų sąrašas ir teiginys, kad šeima sunkiai verčiasi, netrukus pažadino klaipėdiečių diskusiją.
Gyventojai svarstė, kad jei šeimai pavyko susitaupyti ir nusipirkti būstą, galbūt taip pat galima susitaupyti ir dulkių siurbliui, televizoriaus spintelei ar kavos staliukui?
Vienas klaipėdietis savo mintį išreiškė itin ironiškai.
„Sunkiai besiverčianti? Po būsto įsigijimo? Aš tuomet visai nesiverčiantis, nes gyvenu nuomojamame būste“, – juokavo klaipėdietis.
Ironijos netrūko ir kitame komentare.
„Įsigijome namą, bet trūksta pinigų tvorai ir atostogoms. Gal kas galėtų prisidėti ir paremti?“ – ironizavo žmogus.
Klaipėdiečiai teigė, kad dalis prašomų daiktų nėra būtini – kavos staliuko esą galima atsisakyti, vietoj dulkių siurblio naudoti šluotą, o sienų dekoracijas pasidaryti patiems.
Tačiau dalis žmonių atvirai piktinosi tokiu prašymu.
Gyventojai teigė, kad ieškant pagalbos, nederėtų būti išrankiems – norimus daiktus galima įsigyti patiems, o sulaukus pasiūlytos paramos džiaugtis tuo, ką žmonės gali pasiūlyti.
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