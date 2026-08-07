Čempionate pajūrio gelbėtojams teko įveikti ne vieną sudėtingą rungtį

Varžybose laukė išbandymai
Čempionate dalyvavo penkios komandos iš skirtingų Lietuvos miestų – Klaipėdos, Palangos, Neringos, Kauno ir Vilniaus.
Nors dalis jų dirba ne prie jūros, o prie ežerų ar karjerų, varžybose jie demonstravo tuos pačius įgūdžius – greitį, ištvermę ir gebėjimą operatyviai reaguoti į nelaimes vandenyje.
Šios varžybos tapo ne tik kova dėl čempionų titulo, bet ir svarbiu pasirengimo etapu prieš metų pabaigoje vyksiantį pasaulio gelbėtojų čempionatą „Lifesaving World Championship“.
Lietuvos rinktinė pirmą kartą dalyvaus tokio lygio varžybose, kurios vyks Pietų Afrikos Respublikoje nuo lapkričio 25 iki gruodžio 13 d.
Klaipėdos paplūdimių gelbėtojų vadovas Aleksandras Siakki pasakojo, kad čempionato dalyviams teko įveikti ne vieną sudėtingą rungtį – nuo sprinto smėlyje iki realias gelbėjimo situacijas primenančių išbandymų jūroje.
„Dalyvių laukė penkios rungtys. Pirmoji – estafetė – 90 metrų bėgimas, kur komandoje dalyvavo trys vaikinai ir viena mergina. Taip pat buvo 400 m plaukimas jūroje, 90 m sprintas ant smėlio, skęstančiojo gelbėjimo rungtis, kai gelbėtojas turi kuo greičiau pasiekti skęstantįjį ir transportuoti į krantą“, – sakė Klaipėdos paplūdimių gelbėtojų vadovas.
Anot A. Siakki, finaline rungtimi tapo vadinamosios vėliavėlės – greičio ir reakcijos reikalaujantis išbandymas, kai dalyviai iš gulimos padėties turi kuo greičiau pribėgti prie lazdelės.
Arši kova – iki galo
Po atkaklios kovos bendroje įskaitoje pirmąją vietą iškovojo Klaipėdos gelbėtojų komanda.
Klaipėdiečiai apgynė pernai iškovotą čempionų titulą.
Antroje vietoje liko Kauno komanda, trečioje – Neringos gelbėtojai.
Palangos atstovai užėmė ketvirtą vietą, o Vilniaus komanda liko penkta.
„Kauno komanda šiemet labai stipriai pasipriešino. Kova vyko iki galo – Klaipėda Kauną aplenkė tik dviem taškais. Trečią ir ketvirtą vietas taip pat skyrė vos vienas balas“, – apie įtemptą konkurenciją pasakojo A. Siakki.
Rungsis dėl medalio
„Šis čempionatas yra vienas etapų patikrinti gelbėtojus, jų pasiruošimą pasaulio čempionatui“, – teigė A. Siakki.
Anot jo, Lietuvos rinktinės pagrindą sudarys Klaipėdos gelbėtojai, o pasaulio čempionate laukia ne tik paplūdimio rungtys – varžybų programoje numatyti ir baseino išbandymai – plaukimas su kliūtimis, estafetės bei skęstančiojo transportavimas su pelekais ir be jų.
Vėliau varžybos persikels į paplūdimį, kur laukia jūrinės rungtys, tarp jų ir plaukimas banglentėmis bei jūrine baidare.
„Komandos sudėtyje dalyvaus ir olimpietis irkluotojas Simonas Maldonis – jis sutiko startuoti jūrine baidare ir kovos dėl medalio pasaulio čempionate“, – teigė A. Siakki.
Lietuvos rinktinę pasaulio čempionate planuojama sudaryti iš 12 sportininkų – šešių vyrų ir šešių moterų, tačiau galimybės vykti į varžybas priklausys ir nuo surinkto finansavimo.
„Dalį rėmėjų jau turime, bet toliau ieškosime pagalbos, kad visos sudėties komanda galėtų važiuoti į pasaulio čempionatą“, – pabrėžė gelbėtojų vadovas.
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