Čempionate – šienpjovystės tradicijos

Nuo 10 val. čempionate veiks šienpjovių mokykla – patyrę meistrai pristatys pagrindinius dalgio paruošimo ir šienavimo principus, padės pasirinkti tinkamą laikyseną, parodys taisyklingus judesius ir suteiks galimybę visa tai išbandyti praktiškai.
Į renginį kviečiami atvykti ir tie, kurie dalgį iki šiol yra matę tik senelių sodyboje ar muziejuje.
Susipažinę su šienpjovystės menu, naujokai galės išbandyti savo jėgas „Dalgio debiuto“ rungtyje.
Dalyvauti varžybose nebūtina – galima stebėti patyrusių šienpjovių darbą ir susipažinti su gyva šienavimo dalgiu tradicija.
„Tai nėra vien tik profesionalų varžybos. Rupkalvių pievose bus svarbus ne vien rezultatas – svarbu pajusti darbo ritmą, pabūti gamtoje ir suprasti, kodėl šios pievos bei jose klestinti gyvybė yra vertos mūsų dėmesio“, – teigė Baltijos aplinkos forumo vadovas ir čempionato organizatorius Žymantas Morkvėnas.
Čempionato dalyviai varžysis komandinėse šienpjovių varžybose, mėgėjams skirtoje rungtyje „Nuo stalo prie dalgio“, pradedančiųjų varžybose „Dalgio debiutas“ ir dailiojo šienavimo rungtyje.
Bus vertinamas ne tik greitis, bet ir šienavimo kokybė, tikslumas bei gebėjimas taisyklingai valdyti dalgį.
Geriausiai pasirodę dalyviai kovos dėl Metų šienpjovio ir Metų šienpjovės titulų.
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