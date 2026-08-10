Apie gedimą elektros tinkluose informuota bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO).
Šiuo metu įmonės darbuotojai aiškinasi gedimo priežastis.
Daugiau informacijos https://www.eso.lt/namams, tel. 1852.
Kretingos rajono savivaldybė paskelbė, kad pirmadienį popiet dalyje Kretingos miesto ir rajono nutrūko elektros tiekimas.
Apie gedimą elektros tinkluose informuota bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO).
Šiuo metu įmonės darbuotojai aiškinasi gedimo priežastis.
Daugiau informacijos https://www.eso.lt/namams, tel. 1852.
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