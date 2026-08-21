Danės skvere – greičio ruožas

Vienas klaipėdietis „Klaipėdos“ dienraščio redakcijai dėstė, kad problema pastebima ne tik prie fontano.
Visas takas nuo pagrindinės gatvės iki vaikų žaidimų aikštelės esą tampa vieta, kur elektrinėmis mikrojudumo priemonėmis važiuojama pernelyg greitai, staigiai manevruojama ir prasilenkiama labai arti pėsčiųjų.
„Jie važiuoja dideliu greičiu tarp pėsčiųjų, staigiai manevruoja ir prasilenkia labai arti žmonių. Ypač nerimą kelia tai, kad šiuo taku vaikšto daug šeimų su mažais vaikais. Keletą kartų teko matyti situacijas, kai vaikai vos nebuvo partrenkti. Nelaimė gali įvykti bet kurią akimirką. Atrodo, kad ši problema yra matoma daugeliui žmonių, tačiau apie ją beveik nekalbama. Žmonės mato, kas vyksta, tačiau kol neįvyko rimtas incidentas, situacija lieka tarsi nepastebėta“, – atviravo klaipėdietis, nenorėjęs, kad jo pavardė būtų minima.
Anot gyventojo, apie problemą verta kalbėti dar prieš įvykstant nelaimei.
„Nenoriu pasakyti, kad jaunimui apskritai neturėtų būti leidžiama važinėti paspirtukais ar dviračiais. Problema yra greitis ir neatsargus elgesys ten, kur vienoje vietoje yra labai daug pėsčiųjų ir vaikų. Manau, kad apie tai reikia kalbėti dabar, kol dar neįvyko rimta nelaimė, o ne po to, kai bus sužalotas vaikas“, – teigė vyriškis.
Kelių eismo taisyklėse numatyta, kad elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai privalo duoti kelią pėstiesiems, netrukdyti jiems ir nekelti pavojaus.
Važiuojant pėsčiųjų ir dviračių taku, kelkraščiu ar šaligatviu pro pat pėsčiąjį negalima viršyti 7 km/val. greičio.
Be to, prasilenkiant su pėsčiuoju reikia važiuoti jo judėjimo greičiu, apytiksliai 3–7 km/val., paliekant tokį tarpą iš šono, kad eismas būtų saugus.
Bendras elektrinės mikrojudumo priemonės maksimalus leistinas greitis – 20 km/val., tačiau vietose, kur daug pėsčiųjų, svarbiausia ne vien spidometro rodmuo.
Vairuotojas privalo įvertinti aplinką, pasirinkti saugų greitį ir nesukelti pavojaus kitiems eismo dalyviams.
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