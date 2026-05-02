Danės skvere – itališki kvapai ir vaišės: klaipėdiečiai kviečiami ragauti ir linksmintis

Renginio metu lankytojai turi galimybę susipažinti su itališkos virtuvės paslaptimis.
Čia mokoma, kaip išsikepti vieną populiariausių patiekalų – picą „Margarita“, o visus susirinkusiuosius planuojama pavaišinti gausiai – tikimasi pamaitinti apie 500 žmonių.
Skvere netrūksta ir saldžių akcentų – šefė Laura Brekė vaišina itališkais blyneliais su šokoladu, kurie vilioja tiek mažus, tiek suaugusius.
Troškulį malšina vietoje spaudžiamas citrininis limonadas – tikras itališkas gėrimas, kuriuo lankytojai taip pat vaišinami nemokamai.
