 Danės skvere – itališki kvapai ir vaišės: klaipėdiečiai kviečiami ragauti ir linksmintis

2026-05-02 13:51
Klaudija Audickaitė

Danės skvere jau vyksta tikra itališka šventė – čia netrūksta nei kvapų, nei šurmulio.

Renginio metu lankytojai turi galimybę susipažinti su itališkos virtuvės paslaptimis.

Čia mokoma, kaip išsikepti vieną populiariausių patiekalų – picą „Margarita“, o visus susirinkusiuosius planuojama pavaišinti gausiai – tikimasi pamaitinti apie 500 žmonių.

Skvere netrūksta ir saldžių akcentų – šefė Laura Brekė vaišina itališkais blyneliais su šokoladu, kurie vilioja tiek mažus, tiek suaugusius.

Troškulį malšina vietoje spaudžiamas citrininis limonadas – tikras itališkas gėrimas, kuriuo lankytojai taip pat vaišinami nemokamai.

