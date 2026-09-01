Danės skvere – jubiliejinis Vaikų turgelis

Į turgelį vaikai atsinešė įvairiausių prekių – žaislų, knygų, stalo žaidimų, edukacinių priemonių ir pačių sukurtų darbelių.
Prekyvietėse buvo galima rasti ir rankų darbo apyrankių bei kitų vaikų kurtų gaminių.
Mažieji prekeiviai ne tik pardavinėjo savo daiktus, bet ir patys įsirengė prekystalius, mokėsi bendrauti su pirkėjais, skaičiuoti pinigus bei suprasti daiktų vertę.
Dalis vaikų į Vaikų turgelį sugrįžo ne pirmą kartą – viena šeima pasakojo, kad renginyje dalyvavo jau ketvirtus metus iš eilės.
Vaikai stengėsi sudominti pirkėjus – prie įsigytų prekių pridėdavo nemokamų priedų ar saldainių.
Organizatoriai pabrėžė, kad turgelis buvo ne tik pramoga, bet ir galimybė praktiškai mokytis finansinio raštingumo bei verslumo.
Šventėje netrūko ir pramogų – vaikus linksmino animatoriai, skambėjo muzika, buvo skelbiamos įvairios nominacijos.
Mažieji prekeiviai varžėsi dėl „Daugiausiai pardavusio mažojo verslininko“, „Jauniausio prekeivio“, „Turgelio patrioto“, „Gražiausios prekyvietės“ ir „Turgelio talento“ nominacijų.
Pasak renginio dalyvių, šiemet nebuvo ribojamas rezervuojamų vietų skaičius, todėl prekeivių susirinko itin daug – prekyvietėmis buvo užpildytas visas Danės skveras.
Turgelyje buvo skatinamas ir tvarus vartojimas – vaikai mokėsi nebereikalingus daiktus parduoti, iškeisti ar perduoti kitam, o po renginio likę tvarkingi daiktai buvo paaukoti vaikams, kuriems jų labiausiai reikėjo.
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