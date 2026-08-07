Danės skvere – Vasaros mugė

Mugė šiandien startuos 10 val. ir truks iki pat vakaro, 20 val. Šeštadienį ir sekmadienį ji veiks tokiu pat metu.
Kaip skelbė organizatoriai, šioje mugėje lankytojų lauks gausus lietuviškų gaminių pasirinkimas: stilingi drabužiai, rankų darbo aksesuarai, gintaro dirbiniai, kosmetika, namų dekoracijos, prekės vaikams bei unikalūs amatininkų ir tautodailininkų kūriniai.
Mugėje lankytojų taip pat lauks Lietuvos dizaino sąjungos nariai, talentingi kūrėjai ir šalies gamintojai. Prie jų prisijungs prekybininkai iš Latvijos, kurie pristatys tradicinius savo krašto gaminius.
Mugėje bus galima paragauti ženklu „Sukurta ir pagaminta Lietuvoje“ pažymėtos produkcijos, kulinarinio paveldo skanėstų, vietoje rūkytų žuvų, mažųjų aludarių produkcijos bei apsilankyti „Gurmanų alėjoje“.
Smaližių lauks ledai, šerbetai, saldūs vafliai ir ispaniškos „churros“ (kepiniai su šokoladu).
Visos mugės metu taip pat bus organizuojamos pramogos vaikams ir visai šeimai.
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